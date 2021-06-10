Роспотребнадзор рассказал о темпах производства вакцин от COVID-19 в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия производит достаточно вакцин от коронавируса, чтобы достичь коллективного иммунитета к осени. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в четверг, 10 июня.

— Производства вакцин достаточно, чтобы совершить этот рывок, мы можем это сделать, — приводит слова специалиста РИА Новости.

В России одобрены для применения три двухкомпонентные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, используется однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия не находится на пороге подъема заболеваемости COVID-19.

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