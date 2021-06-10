Глава Ростуризма оценила перспективу вакцинации иностранцев от COVID-19

Фото: roscongress / Валентина Певцова

Ростуризм не ожидает запуска «вакцинных» туров для иностранцев в июне. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в четверг, 10 июня.

— Переговоров с МИДом пока не было, хотя мы в постоянном контакте с коллегами находимся, — рассказала руководитель ведомства.

Догузова уточнила, что ее организация сможет оперативно организовать эти туры после того, как сможет договориться с Минздравом и МИД по части электронной визы, приводит ее слова Интерфакс.

Ранее сообщалось, что правительство России проработает поручение о вакцинации иностранцев от COVID-19.

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