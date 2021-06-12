Свыше 13 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 13 510 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Более 16 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.
За прошедшие сутки в РФ было зафиксировано 399 летальных исходов, полностью вылечились 9986 пациентов.
На первом месте по количеству случаев заболевания остается Москва. Так, в столице выявили 6701 новый случай COVID-19.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу.
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