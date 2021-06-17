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Как в столице сочетаются высокотехнологичная медицинская помощь и социальная реабилитация

Как в столице сочетаются высокотехнологичная медицинская помощь и социальная реабилитация

Марьяна Шевцова

Город

Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, подведомственный столичному Департаменту труда и соцзащиты, — одно из самых современных реабилитационных учреждений в столице. Директор центра, заслуженный врач России Светлана Воловец рассказала об истории учреждения, высокотехнологичной реабилитации, планах и перспективах развития.

С момента открытия центра в 2010 году более 30 тысяч людей с инвалидностью получили услуги комплексной реабилитации, из них около 5 тысяч — дети. Сотрудники используют более 100 инновационных эффективных методик реабилитации детей и взрослых с нарушением функции движения. У 95–98 процентов подопечных отмечается положительная динамика. Более 60 дипломов и наград присуждено центру за годы работы.

Как все начиналось

Центр создавался на базе профилактория Тушинского машиностроительного завода. Прежде всего начали с реконструкции всех зданий: практически заново был построен комплекс из четырех корпусов, занимающий более 23 тысяч квадратных метров.

Расположенный в экологически чистом районе на северо-западе столицы, доступный для людей, передвигающихся на колясках, в 2010 году центр открыл двери для первых реабилитантов. В 2014 году заработал детский корпус, где была организована первая в столице Служба ранней помощи для детей от нуля до трех лет. А в 2020-м запустили еще один детский корпус — на улице Вилиса Лациса, в котором сейчас размещается Служба ранней помощи, отделение реабилитации детей в нестационарной форме и кол-центр дистанционной реабилитации.

— Во время реконструкции центра вместе с прорабом приходилось руководить строительными работами, потом пришло время осваивать инновационный опыт в реабилитации, закупать оборудование, формировать команду специалистов, выстраивать систему работы отделений — все с нуля. Сегодня с гордостью и радостью могу сказать, что это один из ведущих в России реабилитационных центров, соответствующий мировым стандартам реабилитации, — рассказывает Светлана Воловец.

Как в столице сочетаются высокотехнологичная медицинская помощь и социальная реабилитация

Идея создать центр для молодых людей с нарушением функции спинного мозга впервые возникла у Людмилы Швецовой, на тот момент заместителя мэра по социальной политике Москвы.

— В начале 2000-х количество людей со спинномозговыми травмами ежегодно увеличивалось на 800 человек, большинство из которых были молодые и социально активные. Первыми в стране мы внедрили реабилитационную модель, в которой медицинская составляющая тесно переплеталась с социальной реабилитацией. Именно на комплексном подходе строится методика оказания реабилитационной помощи нашим пациентам, в число которых сегодня уже входят не только «спинальники», но и люди с иными патологиями, сопровождающимися тяжелым нарушением функции движения, — делится Светлана Воловец.

Социальная реабилитации

Задача социальной реабилитации заключается в том, чтобы помочь человеку с инвалидностью научиться полноценно жить с учетом новых реалий, принимать себя сегодняшнего, снова активно взаимодействовать с социумом. Поэтому важно не только восстанавливать утраченные функции, но и параллельно заниматься социальной адаптацией.

Как в столице сочетаются высокотехнологичная медицинская помощь и социальная реабилитация

Новые подходы к реабилитационному процессу нашли свое отражение и в структуре центра: отделения восстановительного лечения, такие как отделение физиотерапии, лечебной физкультуры, высокотехнологичной реабилитационной помощи, работают в тесной связке с кабинетами восстановления бытовых навыков, профессиональной ориентации, социокультурной реабилитации.

Один из важнейших этапов в жизни человека с инвалидностью и перспективная задача реабилитации в центре — выработать у пациентов навыки самостоятельного проживания. Для этого в учреждении создан кабинет бытовой адаптации, где проводятся занятия по обучению навыкам самообслуживания: уходу за собой, приготовлению пищи, стирке белья и другим.

Как в столице сочетаются высокотехнологичная медицинская помощь и социальная реабилитация

В кабинете есть все необходимое для бытовой адаптации человека с инвалидностью: сконструированные модули кухни, ванной и туалетной комнат, мебель, оснащенная системой микролифтов, — все это позволяет людям с нарушением функции движения самостоятельно пользоваться всеми бытовыми установками, а перемещаться без посторонней помощи из комнаты в кухню или ванную можно при помощи потолочной подвесной системы.

Социальный работник, который проводит занятия, сам передвигается в инвалидной коляске, поэтому как никто знает, что нужно и важно для людей с ограниченными возможностями здоровья.

— В нашем центре большое внимание уделяется социокультурным мероприятиям. До пандемии мы регулярно организовывали выезды в театры и музеи. Теперь мы делаем это дистанционно. Пациенты очень любят занятия по художественно-прикладному искусству, которые успешно сочетают в себе и креативные мастер-классы по восстановлению мелкой моторики, и творческий процесс, и новые умения, которые могут пригодиться в дальнейшей жизни. Также в отделении социальной реабилитации для пациентов работает кабинет компьютерной грамотности, парикмахерская и даже часовня. Мы стараемся найти для каждого значимый для него стимул, работающую мотивацию, чтобы человек поверил в свои возможности и мог двигаться дальше, — объясняет Светлана Воловец.

Медицинская реабилитация

Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой оснащен инновационным высокотехнологичным оборудованием. При этом здесь реализуются эффективные реабилитационные технологии, в которых традиционные методы физио- и кинезиотерапии сочетаются с современными практиками.

Специалисты учреждения разработали многоцелевые технологические цепочки, которые не только способствуют восстановлению утраченных функций, но и проводят диагностику исходного состояния пациента, помогают определять его реабилитационный потенциал и осуществлять контроль за эффективностью программы реабилитации.

Как в столице сочетаются высокотехнологичная медицинская помощь и социальная реабилитация

Так, роботизированные системы с биологической обратной связью, такие как Locomat, THERA-Trainer, Biodex, Habilect, позволяют получить точные параметры биомеханики человека, объективно оценить имеющие нарушения и внести корректировки в программу.

А применение многофункциональных реабилитационных cистем DIEGO, Pablo, TYMO в комплексе с высокотехнологическим физиотерапевтическим оборудованием MLS-лазер, HILT-терапия, Нейро-МС способствует не только восстановлению двигательных функций, но и одновременно улучшает когнитивные функции пациентов.

Как в столице сочетаются высокотехнологичная медицинская помощь и социальная реабилитация

О благодарности подопечных

Подопечные центра никогда не теряют своей индивидуальности: они любят жизнь, стараются реализовать свои способности, с удовольствием осваивают новые знания, приобретают полезный опыт, радуются жизни.

Как в столице сочетаются высокотехнологичная медицинская помощь и социальная реабилитация

— Всегда приятно получать в адрес центра искренние и трогательные благодарности, каждая из которых для нас очень ценна, потому что за каждым словом — судьба человека и дело всей нашей жизни. Часто, говоря о пребывании в центре, пациенты сравнивают наш коллектив с большой семьей, домом, где они всегда могут найти защиту, поддержку и получить помощь, и это особенно дорого нам, потому что вместе мы можем больше! — заключает Светлана Воловец.

— В центре тебя с самого начала встречают добрые и порядочные люди, очень внимательные и заботливые. Это уже не говоря о том, какие внимательные и профессиональные врачи здесь работают. Очень чуткий персонал реабилитационного центра, где мы получаем не только физическое исцеление, но одновременно и большой духовный подъем на занятиях по художественно-прикладному творчеству. Благодарна всему коллективу реабилитационного центра, — говорит Людмила Васина.

Светлана Боголенова:

— Три года назад у меня появилась огромная семья в лице коллектива реабилитационного центра имени Л. И. Швецовой.

Наталья Попова:

— Не первый год мне доводится восстанавливать здоровье в третьем отделении Реабилитационного центра имени Л. И. Швецовой. И каждый раз я встречаюсь с этой дружной семьей, где все друг друга хорошо понимают, принимают и уважают.

Елена Матвеева и ее сын Коля (4,5 года):

— Большое спасибо коллективу детского отделения Реабилитационного центра имени Л. И. Швецовой за вашу работу, душевное отношение и профессионализм. В центре царит домашняя обстановка, а это так важно для мам и детей. Мы получаем реабилитационные процедуры, не думая о быте. Спасибо за ваш труд и ваше терпение к нам. Очень хочется вернуться и увидеть уже знакомые ваши лица!

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