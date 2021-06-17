Общественный штаб следит за качеством жилья по реновации 

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Первые 100 домов расселены по программе реновации. С вопросами, возникающими в процессе переселения, участники программы могут обращаться в Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации. Председатель штаба, президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко рассказал «ВМ» о самых частых причинах обращений в штаб, о качестве возводимого для программы жилья и особенностях ипотечного кредитования.

— Валерий Иванович, расскажите о работе Штаба в этом году.

— За пять месяцев 2021 года в Общественный штаб поступило почти 12 тысяч обращений жителей.Вопросы о сроках переселения и порядке предоставления жилых помещений являются самыми популярными. Также москвичи спрашивают о стартовых площадках, где будут расположены новые дома, предлагают свои варианты. У нас очень неравнодушные жители, они интересуются многими нюансами реализации программы реновации. Мы в Общественном штабе стараемся максимально подробно ответить на их вопросы. Каждый месяц на площадке Общественного штаба ведут прием специалисты профильных департаментов, ответственных за реализацию программы реновации: Департамента градостроительной политики, Департамента городского имущества, Москомархитектуры, а также Фонда реновации. Любой желающий может позвонить нам в штаб по телефону горячей линии и записаться на прием.

— Вы регулярно посещаете строящиеся дома. Как оцениваете новое жилье в целом? Выявляются ли какие-то недочеты в процессе строительства? Может ли штаб повлиять на их устранение?

— Хочу сказать, что те дома, которые мы осматривали в рамках общественного контроля, произвели очень положительное впечатление. В квартирах продуманы многие нюансы, начиная от таких важных вещей с точки зрения пожарной безопасности, как пожарные рукава в санузлах квартир, датчики задымления, заканчивая москитными сетками на окнах и корзинами для кондиционеров. И в домах, и вокруг них создается безбарьерная среда, что очень важно как для маломобильных граждан, так и для мамочек с колясками. Недочеты, к счастью, возникают не так часто. Но если мы, например, видим, что где-то некачественно прикрепили плинтус или дверные ручки, то обращаем на это внимание представителей подрядных организаций.

— Сильно ли отличаются дома для реновации от разных застройщиков?

— В рамках программы реновации жителям гарантированы стандарты, включающие в том числе, определенные требования к отделке жилых помещений и помещений общего пользования в доме, к благоустройству территории вокруг новостройки. В этих требованиях четко прописано, какими должны быть входные и межкомнатные двери в квартирах, какая сантехника и прочее. Первые этажи домов должны быть нежилыми, приспособлены для размещения в них торговых точек или объектов социальной инфраструктуры. Во дворе - располагаются детская и спортивная площадки, высажены деревья. Эти и многие другие требования должны неукоснительно соблюдаться застройщиками.

— В 2020 и начале 2021 года в России отмечался ипотечный бум. Часто ли участники реновации, желающие докупить жилплощадь при переезде, обращаются в Штаб с вопросами, связанными с ипотекой? Какие проблемы в этой сфере возникают у людей?

— Обращения по вопросу ипотеки поступают к нам в Общественный штаб, поскольку среди жителей пятиэтажек есть те, кто взял ипотечный кредит и хочет понять, как ему действовать при переселении по реновации. В данном случае мы разъясняем, что условия переселения для владельцев ипотечных квартир будут точно такими же, как и для других собственников. Важно отметить, что в кредитном договоре с банком поменяется предмет залога – вместо старой квартиры в доме под снос банк получает в залог квартиру в новом доме. Условия кредита при этом остаются такими же, права и обязанности гражданина и банка не изменяются. Также к нам поступают вопросы, можно ли докупить квадратные метры при переселении по реновации, воспользовавшись ипотекой. Безусловно, можно. Такую возможность использовали около 20 процентов участников программы реновации, кто приобретал квартиру за доплату. Необходимо подчеркнуть, что в случае приобретения квартиры или квартир за доплату первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита не требуется.

СПРАВКА

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации создан в мае 2017 года при Общественной палате Москвы для оказания консультативной помощи участникам программы. Телефон горячей линии Общественного штаба: +7 (495) 548-20-80