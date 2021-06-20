Окружающая среда определит особенности архитектуры

В микрорайонах 15Б-16Б района Богородское по программе реновации появятся современные кварталы с «дворами без машин», общественными пространствами, качественной инфраструктурой и интересными архитектурными решениями. / Фото: mos.ru / Пресс-служба Москомархитектуры

Первые проекты по итогам конкурса концепций архитектурных решений домов для программы реновации выполнят уже к концу года. На примере одной конкурсной площадки «Вечерняя Москва» рассказывает, как будут преображаться районы.

Победителями архитектурного конкурса «Облик реновации» стали 39 архбюро и консорциумов, предложивших концепции для 31 площадки. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснил, что некоторые площадки настолько большие, что было принято решение выбрать для них несколько концепций, чтобы сделать среду богаче и разнообразнее.

Так, к примеру, победителями конкурса по площадке № 14 — район Северное Измайлово — стали сразу три компании: архбюро «А.Лен», «Моспроект-3» и Научно-производственное объединение Экспериментального проектирования и строительства «Вектор». На примере этой площадки можно разобрать, что представляют собой конкурсные концепции.

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова рассказала, что в их концепции предпочтение отдано спокойной, но в то же время респектабельной современной архитектуре. Имея общие материалы и концепцию с одной стороны, фасады домов отличаются в зависимости от локации.

— Например, на некоторых домах, расположенных на перекрестках Сиреневого бульвара с Парковыми улицами, мы предлагаем воспроизвести прием срезанного угла. Он был распространен в архитектуре Измайлова 1950-х годов, — рассказала Меркулова.

Руководитель НПО ЭПиС «Вектор» Кирилл Теслер отметил, что в рамках проекта была разработана не просто архитектура отдельных зданий, а целая система, позволяющая формировать облик домов и пространств, исходя из особенностей окружающей среды и застройки.

— К примеру, в районе есть зеленый Сиреневый бульвар и парк Сиреневый сад. Они влияют на архитектуру близлежащих домов, делая ее более теплой. В этих домах увеличено остекление фасадов, потому что смотреть на парк всегда приятно. В качестве материала фасадов выбран более теплый материал — кирпич, — объяснил Кирилл Теслер.

В районе есть важные с точки зрения истории архитектуры и памяти места. К примеру, торговый центр «Первомайский», построенный в 60-е годы прошлого века архитектором Михаилом Мошинским в стиле советского модернизма. Для старожилов района «Первомайский» стал своеобразным магнитом общественной жизни. До сих пор многие жители называют именно его символом района.

— Мы принципиально пересмотрели все общественные пространства и улично-дорожную сеть около «Первомайского», превратив его в новый центр активности района, освежив функционал, восстановив архитектуру, но при этом добавив новые современные функции, — рассказал Кирилл Теслер.

Таким образом, проекты победителей конкурса позволят обрести свое «лицо» как целым районам, так и конкретным домам, сохраняя при этом исторический колорит и контекстуальность.