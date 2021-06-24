Главархив Москвы открывает читальные залы для вакцинированных посетителей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 28 июня Главархив Москвы возвращает читальные залы к обычному режиму работы только для посетителей, которые получили QR-код, подтверждающий получение пользователем второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавируса. Такая мера связано с тем, что работа с документами может оказаться опасной для здоровья непривитых горожан.

К настоящему времени проведены зарубежные и российские исследования, которые доказывают, что вирус может оставаться активным на различных поверхностях в течение разного времени. Например, через пластик можно заразиться в течение семи дней. Именно поэтому ВОЗ отмечает, что ежедневная дезинфекция вещей и поверхностей — это один из важнейших факторов в предотвращении распространения COVID-19.

Вместе с тем до сих пор остается неясным вопрос о том, как вирус хранится в специфических архивных условиях. В хранилищах поддерживается 50-процентная влажность и температура не выше 17 градусов. Также документы находятся в помещениях, куда не проникает дневной свет, так как ультрафиолетовое излучение ведет к необратимому повреждению документа.

Меры хранения архивных документов позволяют поддерживать материалы в хорошем состоянии в течение очень длительного времени — самые ранние документы Главархива относятся к XVII веку. Поэтому есть вероятность, что архивные условия могут быть благоприятны и для сохранения вируса. Обрабатываться же материалы антисептиком после каждого просмотра посетителями невозможно — средства для дезинфекции повреждают носитель и обесцвечивают текст.

Главархиву Москвы приходится идти на подобные ограничительные меры, чтобы не способствовать еще большему распространению болезни, в то время как количество зараженных продолжает увеличиваться. Все специалисты читальных залов, помогающие горожанам, также прошли вакцинацию.

Для тех горожан, которые не прошли вакцинацию, поиск информации возможен в рамках тематических запросов. Ознакомиться с правилами подачи и расценками можно здесь. С частью документов можно познакомиться онлайн. Например, на сайте Главархива Москвы можно посмотреть уникальные документы, метрические книги и ревизские сказки. Познакомиться с документами военного времени и материалами 1950–1960-х годов — в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

Для вакцинированных посетителей график работы читальных залов остается прежним: по понедельникам с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 09:30 до 15:00.

Срок хранения находящихся в читальном зале дел, заказанных до 11 июня, продлевается на 30 календарных дней начиная с 28 июня. Пользоваться этими делами можно будет также при наличии QR-кода.

В ведомстве работают три читальных зала, у каждого из которых есть своя специализация. Документы организаций, учреждений, предприятий, созданные до и после 1917 года, доступны в читальном зале по адресу улица Профсоюзная, дом 80. Поработать с материалами из личных собраний, копиями документов до 1917 года на микропленках, научно-технической документацией Москвы можно в читальном зале по адресу улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1. А те, кому интересно изучать кино-, фото- и аудиодокументы, а также архивные материалы по общественно-политической истории Москвы, могут приехать в читальный зал на Международной улице (дом 10, строение 4).