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Архитектура для современного человека

Ирина Петрова

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Архитектура для современного человека
В работе над проектом нового апарт-отеля на Сретенке приняли участие известные британские бюро / Фото: Пресс- служба ООО «Главстрой»

Современная архитектура — это не только решение стилистических задач. Она взаимодействует с человеком, ориентирована на его образ жизни. Именно таким будет новый апарт-отель на Сретенке.

Архитектура должна быть не только красивой, но также многофункциональной. Особенно это важно для зданий, формирующих первую линию улиц в центре столицы. Их концепция не должна спорить с исторической застройкой, но при этом должна предусматривать различные сценарии времяпрепровождения горожан. Европейские архитекторы преуспели в этом вопросе. Они качественно сочетают современность и классику. В городах старой Европы новые здания органично соседствуют с исторической застройкой. Их можно увидеть в Германии, Дании, Испании, Португалии...

Москва, ставшая городом для людей, сегодня сочетает консервативные здания и современную архитектуру. В таких проектах успешно сотрудничают международные и российские компании.

Например, архитектурную концепцию апарт-отеля с бассейном на Сретенке по заказу «Главстроя» разработало британское бюро John McAslan + Partners, генеральным проектировщиком проекта стала отечественная архитектурная студия «Арт-группа Камень». Проект апарт-отеля включает спа-комплекс с бассейном длиной 24 метра, фитнес-залом, бьюти-центром, ресторанами и открытой террасой. Он объединил в себе интеграцию в исторический контекст современных запросов города.

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