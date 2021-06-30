Ул. Никольская, 19, стр. 2

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая история. Накануне векового юбилея «Вечерней Москвы» рассматриваем столицу много лет назад.

Специальный корреспондент «Вечерки» фотограф Сергей Шахиджанян предлагает сравнить снимки столицы разных эпох с современными, которые как раз были опубликованы в архивных номерах газеты «Вечерняя Москва».

В здании по адресу: Никольская улица, 19, стр. 2, с 1899 года работала аптека, она была крупнейшей не только в России, но и в Европе. Ее владелец, Владимир Карлович Феррейн, поручил строительство здания архитектору Адольфу Эрихсону и согласился на проект в стиле модерн. На фото 1902 года видно, что фасад здания украшают четыре скульптуры древнегреческой богини Гигеи, олицетворяющей здоровье, дочери бога врачевания Асклепия. Со временем (аптека проработала до 2000 года) скульптуры потеряли стальной блеск и нуждались в подновлении. В октябре 2020 года их аккуратно демонтировали и отвезли в реставрационную мастерскую. В ночь с 24 на 25 июня 2021 года скульптуры установили на место.

Реставрация длилась полгода. Специалисты проделали сложную работу. В мастерской скульптуры очистили от загрязнений, коррозии, устранили повреждения. После мастера изготовили утраченные детали. Для этого они провели трехмерное сканирование скульптур.

Модели изготовили из пластика на 3D-принтере, а затем использовали их в качестве формы, чтобы выплавить недостающие элементы из цинкового сплава, который полностью совпадает с оригинальным сплавом скульптур. Завершающим этапом стало укрепление каркаса скульптур и покрытие их поверхности специальными защитными составами.

— В Москве сохранились исторические и декоративные скульптуры, — сказал «ВМ» скульптор Денис Петров. — Все работы по восстановлению Гигей проводили по современным технологиям, но с учетом особенностей материалов тех лет, и скульптуры вернули на их прежнее место.

Как добраться: метро — Площадь Революции, 3 минуты