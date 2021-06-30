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Оттенок кофе с молоком: «Лианозово» будут отличать спокойные цвета в отделке

Василиса Чернявская 

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Оттенок кофе с молоком: «Лианозово» будут отличать спокойные цвета в отделке
Машинист блокоукладчика Сергей Печенкин внутри проходческого щита «Татьяна». / Фото: Александр Попов / Вечерняя Москва

Во вторник, 29 июня, в Мосметрострое рассказали о ходе строительства станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии.

«Лианозово» — следующая станция после «Улицы 800-летия Москвы». Ее внутреннюю отделку будут отличать спокойные цвета — кофе с молоком и серые оттенки. Проектировщики уже предложили установить на станции две композиции скульптора Виктора Корнеева: «Вкусный арбуз» и «Дети играют. Солнечный день».

Но до отделки строители должны возвести основные конструкции, протянуть инженерные сети и соединить с другими станциями на участке. Работы идут и на поверхности, и под землей. Щиты «Татьяна» и «Ирина» сооружают тоннели (из центра от улицы 800-летия Москвы в область) на глубине от 13 до 19 метров. Они идут с разницей в 150 метров. «Ирина» стартовала месяцем раньше. Первый щит уже преодолел 1640 метров, второй — полтора километра.

По словам начальника участка № 1 СМУ-1 Ильи Звягина, сейчас щиты вышли за пределы МКАД. Они прокладывают тоннель в сторону станции «Физтех», которая будет идти следом за «Лианозово».

Грунт вывозят по узкоколейной железной дороге. Кран и экскаваторы из грунтоприемника забирают породу, сгружая ее в самосвалы, и отвозят на утилизацию. Работы идут и на поверхности: строители заняты сооружением пешеходных переходов. Первый выведет со станции к Дмитровскому шоссе. Для прокладки второго требуется три котлована, два уже готовы. В первом началось возведение монолитных конструкций, в третьем завершаются работы по устройству свайного ограждения. А вот второй разработают в последнюю очередь. Из него проложат примыкание ко второму вестибюлю. Он же приведет пассажиров к железнодорожной платформе Лианозово.

Оттенок кофе с молоком: «Лианозово» будут отличать спокойные цвета в отделкеДизайн станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии будет лаконичным, в отделке используют нейтральные тона. / Фото: Stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

КСТАТИ

Летний зной, надолго пришедший в столицу, вдохновил метростроевцев на создание фонтана, стилизованного под тоннель метро. Его разместили у бытового городка на стройке «Лианозово».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО

Свое название станция получила по району Москвы, в котором расположена. Поселок возник в начале XX века по инициативе промышленника Степана Лианозова.

ЦИФРА

3 щита ведут проходку тоннелей на Люблинско-Дмитровской линии: «Татьяна», «Ирина» и «Клавдия».

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