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Большое кольцо побьет рекорды

Василиса Чернявская 

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Большое кольцо побьет рекорды
Дежурная по станции «Беломорская» Московского метрополитена Дарья Баконина / Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Развитие транспортной системы столицы — один из локомотивов всей экономики города и комфорта жителей. Москва продолжает строить новые станции метрополитена и магистрали.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что на дорожно-транспортное развитие столицы тратится львиная доля средств из Адресной инвестиционной программы. И важнейшим пунктом в ней становится ввод новых станций метро. В частности, сейчас акцент делается на возведение Большой кольцевой линии. Она обещает стать мировым рекордсменом по протяженности — в общей сложности строители проложат 70 километров тоннелей.

— До конца года планируется ввести девять станций Большого кольца метро, — заявил глава столичного ведомства.

Среди них — «Кунцевская», «Терехово», «Давыдково», «Проспект Вернадского» и другие. Две станции — «Мневники» и «Народное Ополчение» — уже открыты. Кроме того, реконструируемую станцию «Каховская» планируется открыть для пассажиров вместе со станциями южного участка Большой кольцевой линии метро.

— Каховская линия — первая линия московского метро, реконструируемая в таком объеме. Сейчас готовность станции «Каховская» составляет 70 процентов, — сообщили в столичном Стройкомплексе.

Так, на станции близится к завершению монтаж основных конструкций вестибюля и пересадки. В высокой степени готовности архитектурно-отделочные работы платформы и помещений станции. Устройство верхнего строения пути выполнено почти наполовину.

Помимо «Каховской», в активной стадии реконструкции находятся и две другие станции — «Варшавская» и «Каширская». Однако их обещают ввести уже в следующем году. Здесь еще трудится проходческий щит в сторону депо «Замоскворецкое», которое подключат к обслуживанию составов на линии. Всего в процессе сооружения тоннелей городской подземки задействовано 13 щитов. Они работают не только на Большом кольце городской подземки, но и на других линиях.

— Уже прошли 11 километров перегонов, в работе — колоссальные объемы, — сказал Рафик Загрутдинов, добавив, что до конца года планируется завершить проходку всех тоннелей на Большом кольце метро.

Большое кольцо побьет рекордыФото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Кроме того, до конца следующего года Большое кольцо метро решено «замкнуть».

— Строящиеся станции метро решено интегрировать с Московскими центральными диаметрами и кольцом, наземным городским транспортом и железными дорогами, — уточнил Рафик Загрутдинов.

Он также заявил, что по новой программе у станции «Рижская» Большой кольцевой линии появится второй вестибюль. Это необходимо для увязки дорог, наземного городского транспорта, метро и будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

— Создание пересадочных узлов — это глобальная программа по интеграции транспортных потоков столицы, — подчеркнул Загрутдинов.

По его словам, в работе сейчас находятся порядка 40 транспортно-пересадочных узлов.

— Их сооружение даст большие возможности для системного управления трафиком, — добавил он. — Транспортные потоки управляются интеллектуальными системами. Улучшение инфраструктуры сделает популярнее городской транспорт.

КСТАТИ

По мнению экспертов, Большая кольцевая линия метро будет служить москвичам и поможет при создании единой городской железнодорожной системы. Как подчеркнул главный инженер Института Генплана Москвы Михаил Крестмейн, помимо того, что с открытием БКЛ появятся альтернативные маршруты и комфортные пересадки, будет также создан контур для новых линий метро, которые можно объединить с Большим кольцом.

— Уже зарождаются предпосылки единой городской железной дороги. Примером служит Московское центральное кольцо, где действует единый билет на поездки по метро и МЦК. Думаю, скоро появится единый билет и для метро с Московскими центральными диаметрами, — сказал он.

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