Мозаики столичного метро могут конкурировать с экспонатами известных музеев

Увидеть мозаичные панно мастера можно на станции «Маяковская» / Фото: Wikipedia.org

Городская среда, словно учебник истории, хранит памятные свидетельства о жизни мегаполиса. Не случайно, одну из дискуссий Московского урбанистического форума посвятили культурному, в том числе архитектурному наследию современных мировых столиц, символично обозначив тему — «К будущему через прошлое».

Одним из объектов, приковывающих к себе пристальное внимание москвичей и гостей столицы, является городское метро, где сохранились уникальные росписи, скульптуры, витражи и мозаика советской эпохи.

Экскурсии по станциям Московского метрополитена, отметившего в мае прошлого года свое 85-летие, входят в число самых популярных у туристов. Еще бы: ведь 44 станции московской подземки признаны объектами культурного наследия.

Среди великолепных мастеров, создававших подземные интерьеры, — художник-мозаичист Владимир Фролов. Его удивительную историю «ВМ» вспоминает вместе с москвоведами.

Престижный заказ

Имя этого мастера объединяет сразу три знаковых для России места: петербургский храм Спаса на Крови, Мавзолей и московское метро.

Известность и слава пришли к Владимиру Фролову еще до революции. В 90-е годы XIX века он вместе с отцом и братом, тоже известными художниками, с блеском исполнил престижный заказ, создав наружные мозаики и внутреннее мозаичное убранство храма Воскресения Христова (Спаса на Крови). На красоту этих панно, их таинственное мерцание, сотканное из пламени сотен свечей, и сегодня приходят полюбоваться жители и гости Санкт-Петербурга.

После Октябрьской революции мозаика как атрибут религиозной культуры была запрещена. Но ненадолго.

Архитектор Мавзолея Ленина Алексей Щусев сумел настоять на оформлении смальтой траурного зала. Эта работа Фролова была равносильна официальному признанию мозаичных работ в СССР.

Три станции

— Сегодня в столице знают Владимира Фролова благодаря созданным им мозаикам для станций московского метро. Например, станция «Маяковская», открывшаяся в 1938 году, была украшена 35 мозаичными сюжетами, выполненными по эскизам художника Александра Дейнеки на тему «Сутки Страны Советов», — рассказывает известный москвовед Алексей Дедушкин. — В 1939 году станция «Маяковская» получила Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке.

А в 2001 году московское правительство включило «Маяковскую» в список памятников истории и культуры.

Восемь смальтовых мозаичных панно на стенах станции «Автозаводская» объединяет тема «Советский народ в годы Великой Отечественной войны».

А мозаики, которые сегодня можно увидеть на станции метро «Новокузнецкая», изначально предназначались для установки на станции «Донбасская», ныне это станция «Павелецкая».

Оформление «Новокузнецкой» заканчивали уже во время войны. Владимир Фролов работал над мозаичными панно (также по эскизам А. Дейнеки) в блокадном Ленинграде.

Фото: Wikipedia.org

В 1943 году мозаики были вывезены в Москву уже после смерти Фролова, который зимой 42-го умер от голода и был похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств. В 2013 году на «Новокузнецкой» в память о знаменитом художнике открыта мемориальная доска.

В ТЕМУ

Не все знают, что одна из самых первых станций Московского метрополитена «Кропоткинская» Сокольнической линии, открытая в 1935 году, до 1957 года называлась «Дворец Советов». По плану она должна была стать подземным вестибюлем Дворца Советов, грандиозного здания для съездов и массовых праздников, самого высокого в мире (415 метров), увенчанного стометровой статуей Ленина.

Возведение Дворца Советов планировалось на месте взорванного в 1931 году храма Христа Спасителя. Из восточного вестибюля станции «Кропоткинская» москвичи должны были попадать непосредственно в здание Дворца Советов. Но из-за начавшейся войны строительство дворца заморозили, металлические каркасы разобрали и использовали для изготовления противотанковых ежей.

А станция «Кропоткинская», в том числе благодаря удачному расположению в центре города, стала одной из самых востребованных и любимых станций москвичей.