Москвичам рассказали об изменениях в Новой Москве за девять лет

Фото: Пресс-служба ГК «А101»

Города Троицк и Щербинка, а также еще 19 поселений стали частью Москвы в 2012 году. Тогда территория столицы увеличилась в 2,5 раза, а в ее состав вошли два новых административных округа — Троицкий и Новомосковский (ТиНАО). За прошедшее время на присоединенной территории произошло много изменений. Москвичам рассказали о самых интересных из них.

Рост населения. За девять лет население ТиНАО выросло более чем в 2,5 раза. На данный момент на территории проживают более 630 тысяч человек. Во многом такому показателю способствовало развитие жилищных условий: в Новой Москве квартиры со столичной инфраструктурой стоят дешевле, чем в пределах МКАД.

Трудоустройство. Число рабочих мест в ТиНАО превышает количество соискателей. Всего за девять лет после присоединения в округах было создано более 182 тысяч рабочих мест.

Станции метро. До вхождения в состав Москвы на территории Троицкого и Новомосковского округов не было метрополитена. С 2012 года в Новой Москве уже построили восемь станций метро на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях: «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка», а также «Рассказовка» и «Говорово».

Новые дороги. За девять лет в Новой Москве построили почти 280 километров новых дорог. При этом транспортная сеть также была оснащена необходимой инфраструктурой: освещением, пешеходными переходами, остановками и многим другим.

Школы и детские сады. Развивается в ТиНАО и социальная инфраструктура. За девять лет в округах возвели 19 школ и 57 детских садов. При этом большую часть из них построили за счет средств частных инвесторов.

Газовая инфраструктура. С 2012 года в Новой Москве регулярно развивают инженерную инфраструктуру: строят газопроводы, сеть канализации, очистные сооружения и многое другое. Это в свою очередь способствует большей инвестиционной привлекательности. С момента присоединения уже появилось 39 километров газопроводов.

Отслеживание качества воздуха. Качество воздуха — качество жизни. В Новой Москве особенное внимание уделяют экологии. За качеством воздуха на территории следят специалисты Мосэкомониторинга, для этих целей на территории ТиНАО функционируют семь автоматических станций.

Инвестиции. Частные инвесторы уже вложили в ТиНАО 2,1 триллиона рублей. Развивающаяся территория привлекательна для строительных компаний. Предполагается, что к 2035 году сумма инвестиций вырастет до семи триллионов рублей.

Площадка для археологических раскопок. В 2021 году на территории Новой Москвы проведут масштабные археологические раскопки. Специалисты будут работать на 500 площадках, среди которых есть и историческая усадьба Измалково, расположенная во Внуковском поселении.

Портал «Наш город». Этот проект по улучшению жизни в городе и устранению проблем был запущен на всей территории ТиНАО в 2020 году. С его помощью жители могут сообщать о ямах на дорогах, некачественно проведенных строительных работах и многом другом. С помощью сервиса уже решили более шести тысяч проблем горожан, сообщается на официальном сайте мэра столицы.