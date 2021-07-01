Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали об изменениях в Новой Москве за девять лет

Илья Ашуров

Город
Москвичам рассказали об изменениях в Новой Москве за девять лет
Фото: Пресс-служба ГК «А101»

Города Троицк и Щербинка, а также еще 19 поселений стали частью Москвы в 2012 году. Тогда территория столицы увеличилась в 2,5 раза, а в ее состав вошли два новых административных округа — Троицкий и Новомосковский (ТиНАО). За прошедшее время на присоединенной территории произошло много изменений. Москвичам рассказали о самых интересных из них.

Рост населения. За девять лет население ТиНАО выросло более чем в 2,5 раза. На данный момент на территории проживают более 630 тысяч человек. Во многом такому показателю способствовало развитие жилищных условий: в Новой Москве квартиры со столичной инфраструктурой стоят дешевле, чем в пределах МКАД.

Трудоустройство. Число рабочих мест в ТиНАО превышает количество соискателей. Всего за девять лет после присоединения в округах было создано более 182 тысяч рабочих мест.

Станции метро. До вхождения в состав Москвы на территории Троицкого и Новомосковского округов не было метрополитена. С 2012 года в Новой Москве уже построили восемь станций метро на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях: «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка», а также «Рассказовка» и «Говорово».

Новые дороги. За девять лет в Новой Москве построили почти 280 километров новых дорог. При этом транспортная сеть также была оснащена необходимой инфраструктурой: освещением, пешеходными переходами, остановками и многим другим.

Школы и детские сады. Развивается в ТиНАО и социальная инфраструктура. За девять лет в округах возвели 19 школ и 57 детских садов. При этом большую часть из них построили за счет средств частных инвесторов.

Газовая инфраструктура. С 2012 года в Новой Москве регулярно развивают инженерную инфраструктуру: строят газопроводы, сеть канализации, очистные сооружения и многое другое. Это в свою очередь способствует большей инвестиционной привлекательности. С момента присоединения уже появилось 39 километров газопроводов.

Отслеживание качества воздуха. Качество воздуха — качество жизни. В Новой Москве особенное внимание уделяют экологии. За качеством воздуха на территории следят специалисты Мосэкомониторинга, для этих целей на территории ТиНАО функционируют семь автоматических станций.

Инвестиции. Частные инвесторы уже вложили в ТиНАО 2,1 триллиона рублей. Развивающаяся территория привлекательна для строительных компаний. Предполагается, что к 2035 году сумма инвестиций вырастет до семи триллионов рублей.

Площадка для археологических раскопок. В 2021 году на территории Новой Москвы проведут масштабные археологические раскопки. Специалисты будут работать на 500 площадках, среди которых есть и историческая усадьба Измалково, расположенная во Внуковском поселении.

Портал «Наш город». Этот проект по улучшению жизни в городе и устранению проблем был запущен на всей территории ТиНАО в 2020 году. С его помощью жители могут сообщать о ямах на дорогах, некачественно проведенных строительных работах и многом другом. С помощью сервиса уже решили более шести тысяч проблем горожан, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Читайте также:
развитиеНовая МоскваТиНАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте