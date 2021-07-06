Как работает группа психологической помощи для мужчин в Москве

Фото: Pixabay

Традиционно мужчина — добытчик, защитник, кормилец. Таким хотят его видеть окружающие люди и прежде всего семья. И ему очень важно чувствовать себя таким — значимым, незаменимым и любимым. Заведующая отделением психологической помощи женщинам и детям, психолог Кризисного центра помощи женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Любовь Выжанова рассказала, как современному мужчине оправдать эти ожидания в условиях ежедневных стрессов, страхов, повышенной тревожности, которые с каждым годом только возрастают.

— Это сделать очень сложно. Как результат — подавленность, безнадежность, а также агрессия, нетерпимость, которые часто вымещаются на самых близких людях в семье. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что психологическая помощь современным мужчинам необходима, — отмечает Выжанова.

Почему за помощью обращаются мужчины

За психологической помощью мужчины обращаются в ситуации, когда самостоятельно не могут с ней справиться, например, переживают тяжелый развод, испытывают проблемы с трудоустройством, боятся потерять работу, имеют трудности в вопросах воспитания детей. Отдельно хочется выделить такое направление работы, как оказание помощи мужчинам-абьюзерам. Это и те представители сильного пола, которые самостоятельно обратились за помощью к психологу, и те, кто осознал проблему в ходе работы со специалистом, а также мужчины — родственники женщин, которые дали согласие на ведение совместной коррекционной работы, чтобы сохранить семью.

К работе с психологами центра привлекаются мужчины, которые совершили насилие по отношению к членам семьи. Но при этом они адекватно оценивают ситуацию и свое состояние, а также хотят измениться и сохранить семью.

В подавляющем большинстве это мужчины, которые в своей жизни перенесли ряд психотравм разной интенсивности. Очень часто они из дисфункциональных семей: алкоголь, наркотики, низкий уровень образования, педагогическая некомпетентность родителей, физическое насилие, сексуальное насилие, развод родителей, деспотичный стиль воспитания. И как итог — личностная незрелость, которая выражается в неадекватных возрасту и социальному положению реакциях. Так же часто наблюдается отсутствие культуры в отношении понимания природы женщины, потребительское отношение со стороны мужчины, которое, к сожалению, возникает в родительской семье.

Особенности работы группы

Чтобы сформировать мотивацию для отказа от насилия, в Кризисном центре работает группа психологической поддержки «О чем молчат мужчины» для людей, у которых был опыт домашнего насилия. Занятия в группе проводятся раз в неделю по субботам.

Прежде чем попасть на групповые занятия, мужчины проходят личные консультации.

Это одно из условий включения в любую групповую работу, так как психологу необходимо убедиться, что состояние клиента находится в поле психологических методов и средств (отсутствие наркотической и алкогольной зависимости, психических заболеваний). Для включения в группу часто вполне достаточно одной консультации.

— Работа с мужчиной начинается с приглашения психолога прийти на консультацию, чтобы прояснить «проблемное» поведение супруги. Я зову мужчину как эксперта, на это многие соглашаются, так как позиция доминирования им льстит. Реже мужчина приглашается на консультацию под предлогом улучшения способов общения с детьми, так как, ненавидя супругу, детей все же любят. Также на группу их направляют коллеги, в этом случае групповая работа идет параллельно с индивидуальной, — поясняет специалист.

Групповая работа направлена на самоисследование участников, проработку травматического опыта и выработку новых стратегий социально-психологического взаимодействия.

В нее включены краткие педагогические элементы и индивидуальная проработка эмоционального состояния. Дальше следует рефлексия. Динамика, как и в любой группе, происходит на нескольких уровнях:

— на личном уровне каждого участника;

— на уровне межличностного взаимодействия участников;

— на уровне группы как целого.

Замечательно, если участнику удается увидеть себя реального, пережить это и принять жизнь и ответственность за нее; найти новые модели социального контакта, стать мудрее. Относительно группы — это этапы знакомства участников, сплоченности группы, продуктивной работы и последний — завершение группы.

Идеальный результат — осознанное желание клиента выйти на уровень личности, которая имеет ценности и стремится к отказу от использования различных форм насилия в своей семье.

За последние два года обращаемость мужчин за психологической помощью возросла в два раза.

— Одна из задач нашей работы с мужчинами — это привитие культуры обращения за профессиональной психологической поддержкой в трудной ситуации, — говорит Выжанова.

Мужчины, если вы чувствуете потребность в психологической поддержке, готовы работать над собой, хотите наладить отношения с ближайшим окружением, обращайтесь к психологам Кризисного центра и присоединяйтесь к работе психологической группы для мужчин. Во время занятий соблюдаются все санитарно-эпидемические требования. Участникам психологических групп необходимо иметь при себе одноразовые маски, перчатки, QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию от COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест.