Вакцина против дельты: в Гостином Дворе заработал самый крупный в столице прививочный пункт

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В понедельник, 5 июля. мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Гостином Дворе один из крупнейших в Европе павильонов вакцинации.

Через заботливые руки медиков здесь смогут проходить до шести тысяч человек ежедневно. И это не предел: московские власти утверждают, что если того потребует ситуация, мощности можно нарастить.

— Если приток людей возрастет, продлим и время работы, — заявил Сергей Собянин, — а значит, увеличим и пропускную способность павильона.

Сформирован отряд из врачей и медицинских сестер. В помощь им дали сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и волонтеров. Специалисты готовы сделать все, чтобы обеспечить быструю и комфортную прививку тем, кто пожелает прийти для этого в Гостиный Двор.

— Мы закрываем прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных, — добавил Сергей Собянин.

Наплыв посетителей в главном универмаге был большим, и помещения, в которых развернулись мобильные пункты вакцинации, не могли вместить всех желающих привиться, пришлось искать новую площадь.

Сергей Собянин подчеркнул: количество вакцинированных в Москве растет. Первый компонент получили три миллиона горожан.

— Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID-19 в городе, но тем не менее число госпитализаций и уровень заболеваемости находятся на очень высокой отметке, — заявил мэр города.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сейчас специалисты изучают новый штамм коронавируса — «дельту» .

И пока четкого ответа, как он может себя повести, у них нет. Ясно одно — вирус чрезвычайно заразен и особенно опасен для невакцинированных людей.

— В такой ситуации очень важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах, — сказал Сергей Собянин..

Глава города поблагодарил москвичей, которые проявили ответственность и сделали прививку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ежедневно защиту от вируса получают 60–70 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил также о цифровой системе QR-кодов.

— Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей и гостей города, — отметил он.

Кроме того, глава города заявил об увеличении пропускной способности прививочных пунктов для иностранцев.