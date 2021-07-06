Дайте антител побольше: кому нужно повторно прививаться

Москвичка Екатерина Ильина сделала прививку от коронавируса / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В стране началась ревакцинация от COVID-19, способствующая выработке коллективного иммунитета от вируса. О том, как и кому нужно сегодня прививаться повторно, «Вечерняя Москва» разобралась вместе с врачом-терапевтом Галиной Родченковой.

Многие до сих пор сомневаются в необходимости первой вакцинации, а о том, что нужно делать прививку во второй раз и вовсе не знают. Это неправильно, потому что сейчас происходит активная мутация COVID-19. Огромное количество людей хуже переносят новый вирус и сталкиваются с тяжелыми последствиями.

— Если в ваш организм попал, предположим, «Дельта»-штамм, то организму необходимо от 24 до 48 часов для того, чтобы выработать антитела, — поясняет терапевт Галина Родченкова. — Вирусу это время идет на пользу — он размножается, поэтому важно иметь как можно больше антител, этой цели служит вакцинация.

Уровень антител снижается, это неизбежный процесс, однако у каждого он протекает индивидуально.

— При этом всегда стоит помнить, что иммунитет — это не только антитела, в его формировании участвуют также Т-клетки памяти, — подчеркивает терапевт. — Поэтому специалисты не ориентируются исключительно на антитела, после прививки тест на их количество не сдают. Необходимо соблюдать сроки вакцинации.

Если прошло шесть месяцев с того момента, как человек переболел или вакцинировался, то нужно привиться, чтобы увеличить количество антител в организме и обеспечить ему дополнительную защиту от вируса.

— Повторно привиться можно любой вакциной, вне зависимости от того, какую вы выбирали ранее, — отметила Галина Родченкова.

Перед ревакцинацией не стоит проверять уровень антител, даже если он остался высоким, то хуже от повторной прививки не будет.

Благодаря массовой ревакцинации сформируется коллективный иммунитет, который остановит рост заболеваемости COVID-19. После стабилизации эпидемической ситуации в стране проводить ревакцинацию можно будет раз в год.

ГДЕ ПРОХОДИТ РЕВАКЦИНАЦИЯ:

— Отделение поселка Фабрики им. 1 Мая Городской больницы «Кузнечики»

— Отделение № 2 Городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского

— Филиал № 2 Городской поликлиники № 11

— Филиал № 5 Городской поликлиники № 12

— Филиал № 3 Городской поликлиники № 210

— Филиал № 3 Городской поликлиники №220

— Филиал № 2 Городской поликлиники №45

— Филиал № 3 Детской городской поликлиники № 10

— Филиал № 4 Детской городской поликлиники № 143

— Филиал № 2 Детской городской поликлиники № 150

— Детская городская поликлиника № 94

— Клинико-диагностический центр № 4