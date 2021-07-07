Мировые решения для мегаполиса

Юбилейный Х Московский урбанфорум в этом году прошел в Концертном зале «Зарядье»/ Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Успешное развитие мегаполиса возможно благодаря комплексным подходам во всех сферах. Мегапроекты делают города суперзвездами.

В столице завершился десятый Московский урбанистический форум. Два дня деловой программы собрали на площадке концертного зала «Зарядье» спикеров из разных стран мира. Многие выступали онлайн — таковы реалии, временно закрепленные пандемией.

Темой международной конференции в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования в этом году стали «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

Эксперты сходятся во мнении: комплексное развитие всех сфер жизни и экономики помогает крупным мировым городам оставаться центрами притяжения для людей. А знаковые проекты придают мегаполисам особый статус суперзвезды. Это отметили и эксперты — их, кстати, в работе форума приняло участие порядка 500, в том числе свыше трети — иностранные, которые подключались к форуму онлайн. На связи с Москвой были Турция, Швеция, Англия и многие другие страны, которых объединяет желание создавать комфортную среду в своем городе.

В столице ведется строительство Национального космического центра / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

«Мосинжпроект» выступает эксклюзивным партнером Московского урбанистического форума с 2014 года. Инжиниринговый холдинг, являющийся ведущим оператором инфраструктурных проектов столицы, вновь представил на своем стенде ключевые решения для разных территорий Москвы.

Просто космос

В предыдущие годы «Мосинжпроект» удивлял российских и иностранных гостей и экспертов уникальными проектами: реконструируемой Большой спортивной ареной «Лужники» и Дворцом гимнастики, парком с концертным комплексом «Зарядье», который не в первый раз стал площадкой для международного урбанфорума, театром «Геликон-опера». На выставке юбилейного Московского урбанистического форума холдингом представлен новый масштабный проект столицы — Национальный космический центр. Единая площадка для предприятий ракетно-космической отрасли разместится на высвобождаемой территории Центра имени Хруничева. Главной архитектурной особенностью комплекса станет 47-этажная башня высотой более 288 метров со шпилем.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил хороший темп работы над объектом.

— Завершился монтаж двух башенных кранов, при помощи которых будет возводиться высотная часть Национального космического центра, — сообщил Юрий Кравцов. — Сейчас высота кранов составляет 43 метра, в процессе строительства они «вырастут» до 290 метров. Сделают это при помощи домкратов вместе с поэтажным строительством высотной доминанты комплекса. При помощи кранов будет монтироваться арматурный каркас здания и опалубка, после чего специалисты приступят к монолиту здания.

Стол с песочной анимацией на стенде «Мосинжпроекта» на МУФ-2021 / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Проектом развития высвобождаемой территории Центра имени Хруничева также предусмотрено создание особой экономической зоны, планируется размещение научно-производственного кластера, конгрессно-выставочного центра, объектов по программе реновации и социальной инфраструктуры.

Рекордные темпы

Ни один Московский урбанистический форум не обходится без обсуждения программы транспортного развития. Главная задача всех мегаполисов — сделать жизнь комфортнее для горожан, и одно из решений — сокращение времени в пути. Для решения этой задачи Москва на протяжении последних десяти лет успешно развивает ключевые транспортные артерии города — сеть метро, железные и автомобильные дороги и, конечно, пересадочные узлы (ТПУ), объединяющие разные виды транспорта в одном месте. С 2011 года инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является единым оператором программы развития московского метро, выступает генеральным проектировщиком, техническим заказчиком и генподрядчиком ключевых дорожных объектов, а также одним из операторов про-граммы по реализации сети транспортно-пересадочных узлов в столице.

— За десять лет непосредственно «Мосинжпроектом» построено свыше 105 километров линий метро, для пассажиров открыта 51 станция, а поезда обслуживают 11 современных электродепо, — подчеркнул в ходе дискуссии «Хаб для миллионов. Транспортная инфраструктура городов-суперзвезд» заместитель председателя Совета директоров АО «Мосинжпроект» Александр Горностаев. — Нами наработан огромный опыт строительства в условиях мегаполиса, включая научно-техническое и документальное сопровождение процесса.

По его словам, до конца года планируется завершить работы еще на десяти станциях Большого кольца метро, включая «Каховскую» после реконструкции. Две станции Большой кольцевой линии, «Мневники» и «Народное Ополчение», уже открыты для пассажиров.

«Мосинжпроект» продолжает быть мировым рекордсменом в области строительства метро. Вице-президент по международным отношениям АО «Мосинжпроект» Морис Леруа напомнил, что чуть более года назад в Москве был поставлен мировой рекорд по самому большому числу тоннелепроходческих комплексов, работающих одновременно на одном проекте.

Строительство Большой кольцевой линии метро/ Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Кстати, на строящихся станциях метро в скором времени обещают внедрять инновационные технологии в области энергосбережения и охраны окружающей среды.

— Рассматриваем возможность применения энергогенерирующего напольного покрытия, которое преобразует кинетическую энергию от шагов пассажиров в электроэнергию, — заявил в ходе сессии форума «Миссия выполнима. Инженерная инфраструктура как залог устойчивого развития» заместитель гендиректора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО «Мосинжпроект» Владимир Доровский.

По его словам, такое напольное покрытие позволит значительно экономить электроэнергию.

Удачное соединение

Для устойчивого развития города необходимо создать удобные условия для осуществления пересадок между различными видами транспорта. Это решается за счет создания сети ТПУ на строящихся и действующих станциях метро. Решения, представленные «Мосинжпроектом» на Московском урбанистическом форуме, доказывают: можно с комфортом делать пересадку с одного транспорта на другой в одном месте. Яркий пример — ТПУ «Нижегородская», крупнейший хаб не только в России, но и в Европе, созданный на базе станции метро «Нижегородская». Он объединяет Большую кольцевую и Некрасовскую линии, станции Московского центрального кольца и радиального направления железных дорог, а также наземный общественный транспорт и благоустроенную территорию. Развитие хаба продолжается.

ТПУ «Нижегородская» — крупнейший хаб не только в России, но и в Европе/ Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Деятельность компании «Мосинжпроект» не ограничивается только столицей. Наработанный опыт позволяет предлагать свои услуги по развитию городских агломераций в различных российских регионах и за рубежом.

В частности, недавно холдинг стал генеральным проектировщиком реализуемого в Магнитогорске проекта парка «Притяжение», а также ведет переговоры о разработке плана комплексного развития Екатеринбурга с интеграцией мультимодальной транспортной инфраструктуры.

ЦИФРА

12 миллионов квадратных метров — суммарная площадь планируемых к строительству объектов на территории Мневниковской поймы, высвобождаемой территории ГКНПЦ имени Хруничева, а также АДЦ «Коммунарка».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Если спросить москвичей, какая проблема в городе является главной, то раньше в тройке самых острых вопросов всегда стоял транспорт. Мы развиваем все виды транспорта: подземный, наземный транспорт, не забывая о миллионах автомобилей горожан.

За последние годы мы построили много станций метро, ежегодно Москва строит по сто километров дорог. Следующим этапом после модернизации «клеверных» развязок на МКАД стало сооружение хорд. Благодаря строительству комфортных магистралей москвичи могут передвигаться быстрее.

Стенд АО «Мосинжпроект» на МУФ / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

КСТАТИ

«Мосинжпроект» продолжает работу по развитию центра компетенций BIM. Для внедрения BIM в полном объеме компания выбрала пилотный промышленный объект — электродепо «Красный строитель», предназначенное для обслуживания поездов Бирюлевской ветки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросамградостроительнойполитикии строительства:

— Развитие метро — по-прежнему неизменный приоритет развития транспортной инфраструктуры. В результате реализации программы метростроения 90 процентов москвичей будут обеспечены подземкой в шаговой доступности.

За последние 10 лет мы сделали просто фантастический, запредельный рывок в развитии метро. У нас были свои технологии, свои методы, вовлеченность, героический труд, но дальше перейдем в более спокойный режим. Буквально в течение двух лет спланируем новые проекты.

Юрий Кравцов, генеральный директор АО«Мосинжпроект»:

— Холдинг является ключевым участником реализации крупнейших московских инфраструктурных проектов. Аккумулируя этот опыт, «Мосинжпроект» может стать центром компетенций по развитию территорий крупных городских агломераций для регионов России, предложить услуги по планированию, развитию территорий и транспортной инфраструктуры.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

«Мосинжпроект» успешно прошел квалификацию в качестве участника тендера на проектирование и строительство линии легкого рельсового транспорта в Иерусалиме. По словам Юрия Кравцова, такая международная квалификация получена компанией впервые и подтверждает компетенции холдинга в проектировании и строительстве инфраструктурных объектов мирового класса.

— «Мосинжпроект» начинает продвижение на международные рынки метростроения: компания проходит предквалификационный отбор для участия в перспективных проектах развития метро в Турции, Узбекистане, Саудовской Аравии, — сообщил он.

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