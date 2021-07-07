А у нас во дворе: как благоустраивают районы Москвы в период пандемии

Юный москвич Георгий Боронов гуляет во дворе своего дома / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Планы по благоустройству районов столицы в нынешнем году остаются в силе, несмотря на пандемию: в порядок приведут тысячи дворов и 300 объектов инфраструктуры.

Создать комфортные условия для жизни в каждой части огромного мегаполиса — такова главная цель большой программы «Мой район». Пандемия изменила планы по ее реализации в прошлом году, однако в этом власти намерены выполнить все пожелания горожан по обустройству различных территорий. Так, специалисты обустроят две тысячи дворов, где появятся новые детские и спортивные площадки, а осенью территории озеленят.

Развитие районов предполагает, что в пешей доступности для каждого жителя должны быть хороший парк, современная школа, детский сад, поликлиника и другие нужные объекты.

— В Москве сосредоточен огромный созидательный творческий, технологический и экономический потенциал. Реализовать его помогают люди, — подчеркнула заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. — Человеческий капитал в наши дни — главная ценность. Чтобы не терять, а, наоборот, привлекать талантливых и целеустремленных, российская столица последние десять лет последовательно идет по пути создания человекоцентричного города.

Она отметила, что проект по благоустройству ведется с учетом мнения москвичей. Их пожелания собираются на городских порталах, например, на «Активном гражданине». Есть и другие способы вовлечения людей в процесс обсуждения и создания комфортных мест у дома. Ярким примером служит пилотный проект по технологии соучаствующего проектирования для пяти дворов в районах Кузьминки, Марьино, Бибирево, Рязанский и Лосиноостровский.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Команды молодых архитекторов проводили онлайн-сессии с жителями, выслушивали их просьбы и пожелания. Тогда идеи от горожан поступали совершенно разные, но объединяло их одно — желание превратить обычные дворы в удобные для отдыха, спорта, прогулок и игр пространства. Площадки для такого эксперимента выбирали не наобум — важную роль играли удаленность районов, устаревшее оборудование, площадь двора не менее гектара, сложившееся активное сообщество жителей. Кстати, это еще одна задача проекта — сплотить жителей, собрав инициативных людей вокруг идеи благоустройства.

СПРАВКА

Всего с момента запуска программы «Мой район» в 2018 году в Москве комплексно благоустроили уже более 330 парков и скверов, набережных, пешеходных маршрутов и других территорий. Отремонтировано и обновлено свыше 300 объектов культуры: библиотек, домов культуры и творчества, выставочных и концертных залов.