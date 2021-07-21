Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Контроль чистоты главной городской водной артерии ведется ежедневно

Никита Бессарабов

Город
Контроль чистоты главной городской водной артерии ведется ежедневно
Начальник отдела контроля качества воды лаборатории Мосэкомониторинга Ольга Лунькова / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 21 июля, на Москве-реке в очередной рейд вышел корабль-лаборатория «Экопатруль», основная задача которого — контролировать чистоту водного потока.

Вместе с экипажем судна Мосэкомониторинга в плавание отправился и корреспондент «Вечерней Москвы». Встречал его на корабле инженер технической поддержки судна Игорь Тазин, который работает в лаборатории уже четвертый год. За это время он успел привыкнуть к любопытным взглядам пешеходов, к радостным приветствиям, которыми одаривают его с берегов. Внимание москвичей и гостей столицы в первую очередь притягивает наряд Игоря: им любопытно, что на судне делает химик в белом халате.

А между тем Тазин и его коллеги наблюдают за качеством воды в Москве-реке. Каждый день специальное устройство на носу корабля, которое в шутку обзывают «хоботом», закачивает на борт около 1000 литров речной воды — по два литра в минуту.

— Цель нашей лаборатории — непрерывно исследовать состояние воды, — рассказывает инженер. — На корабле расположены насос и прибор с датчиками, которые фиксируют ее физические показатели: температуру, насыщение кислородом, соленость. В специальных устройствах-анализаторах удается выяснить химические свойства воды.

Если кто-то начнет сбрасывать в реку опасные химвещества, благодаря действиям команды корабля об этом можно будет оперативно узнать и пресечь.

— Правда, за то время, пока я здесь работаю, серьезных инцидентов, способных повлиять на качество воды, не возникало, — добавляет Игорь. — Если случается какая-то проблема, мы берем пробы в трех точках: над местом происшествия, ниже по течению и в эпицентре. Потом отправляем их в большую лабораторию Мосэкомониторинга на суше для более детальной экспертизы.

Кстати, к сбору проб предъявляется немало требований.

— Пробоотборник должен немного не доставать до дна, чтобы не было взмучивания, — объясняет начальник отдела контроля качества воды лаборатории Мосэкомониторинга Ольга Лунькова. — Сначала мы черпаем пробы в ведро. Затем перемешиваем их. Потом вода разливается в бутылки. Если отбираем нефтепродукты, бутылки должны быть из темного стекла. Работа специалистов лабораторий помогает быстрее реагировать на случаи загрязнения главной водной артерии Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский,руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— Сейчас мы подводим итоги работы за 10 лет. Качество воды за это время улучшилось. Понятно, что есть участки, подверженные различным загрязнениям. Если взять центральную часть города, то основной вызов здесь — транспорт. Но по тяжелым металлам и нефтепродуктам качество воды улучшилось практически в два раза. В южной части города на воду влияет присутствие очистных сооружений. После реконструкции Курьяновских благодаря применению новых технологий она стала чище на 40 процентов.

Читайте также:
водаакватория Москвы-рекиособый контроль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте