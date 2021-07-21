Контроль чистоты главной городской водной артерии ведется ежедневно

Начальник отдела контроля качества воды лаборатории Мосэкомониторинга Ольга Лунькова / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 21 июля, на Москве-реке в очередной рейд вышел корабль-лаборатория «Экопатруль», основная задача которого — контролировать чистоту водного потока.

Вместе с экипажем судна Мосэкомониторинга в плавание отправился и корреспондент «Вечерней Москвы». Встречал его на корабле инженер технической поддержки судна Игорь Тазин, который работает в лаборатории уже четвертый год. За это время он успел привыкнуть к любопытным взглядам пешеходов, к радостным приветствиям, которыми одаривают его с берегов. Внимание москвичей и гостей столицы в первую очередь притягивает наряд Игоря: им любопытно, что на судне делает химик в белом халате.

А между тем Тазин и его коллеги наблюдают за качеством воды в Москве-реке. Каждый день специальное устройство на носу корабля, которое в шутку обзывают «хоботом», закачивает на борт около 1000 литров речной воды — по два литра в минуту.

— Цель нашей лаборатории — непрерывно исследовать состояние воды, — рассказывает инженер. — На корабле расположены насос и прибор с датчиками, которые фиксируют ее физические показатели: температуру, насыщение кислородом, соленость. В специальных устройствах-анализаторах удается выяснить химические свойства воды.

Если кто-то начнет сбрасывать в реку опасные химвещества, благодаря действиям команды корабля об этом можно будет оперативно узнать и пресечь.

— Правда, за то время, пока я здесь работаю, серьезных инцидентов, способных повлиять на качество воды, не возникало, — добавляет Игорь. — Если случается какая-то проблема, мы берем пробы в трех точках: над местом происшествия, ниже по течению и в эпицентре. Потом отправляем их в большую лабораторию Мосэкомониторинга на суше для более детальной экспертизы.

Кстати, к сбору проб предъявляется немало требований.

— Пробоотборник должен немного не доставать до дна, чтобы не было взмучивания, — объясняет начальник отдела контроля качества воды лаборатории Мосэкомониторинга Ольга Лунькова. — Сначала мы черпаем пробы в ведро. Затем перемешиваем их. Потом вода разливается в бутылки. Если отбираем нефтепродукты, бутылки должны быть из темного стекла. Работа специалистов лабораторий помогает быстрее реагировать на случаи загрязнения главной водной артерии Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский,руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— Сейчас мы подводим итоги работы за 10 лет. Качество воды за это время улучшилось. Понятно, что есть участки, подверженные различным загрязнениям. Если взять центральную часть города, то основной вызов здесь — транспорт. Но по тяжелым металлам и нефтепродуктам качество воды улучшилось практически в два раза. В южной части города на воду влияет присутствие очистных сооружений. После реконструкции Курьяновских благодаря применению новых технологий она стала чище на 40 процентов.