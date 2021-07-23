Петр Бирюков: Стартовали работы по благоустройству территории возле станции БКЛ «Сокольники»

Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро «Сокольники» на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Работы пройдут на улицах Стромынка, Русаковская, Сокольнический Вал, Сокольническая Слободка и Олений вал, на Богородском шоссе, в переулках 1-м, 2-м и 4-м Полевом, Песочном, Сокольническом — от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.

— В рамках проекта по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции обустроят удобные тротуары, которые станут шире примерно на метр, заменят асфальтобетонное покрытие дорог, — отметил Петр Бирюков. — Для пассажиров общественного транспорта оборудуют 13 современных остановочных павильонов с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.

В зоне благоустройства появятся парковки для автомобилей и велосипедов, откроются четыре пункта проката самокатов.

Заместитель мэра отметил, в рамках работ благоустроят сквер Варьете на Сокольнической площади рядом с Домом молодежи, сквер Огнеборцев возле памятника архитектуры — пожарной каланчи, и озелененную территорию, называемую в народе «бульвар Гастелло».

Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

Перед входом в парк «Сокольники» появится единое рекреационно-пешеходное пространство, на самой площади создадут уютные места для отдыха.

Предусмотрено и озеленение всей территории возле строящейся станции — будет обустроено около 34 тыс. квадратных метров газонов и цветников, осенью планируется высадить более 90 деревьев и свыше 3,4 тыс. кустарников.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. В рамках проекта на улицах появится более 300 новых фонарей с энергосберегающими лампами.

Завершить основные строительно-монтажные работы возле станции БКЛ «Сокольники» планируется в текущем году.