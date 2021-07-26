Компании выбирают зеленые стратегии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

К 2030 году Россия планирует вплотную приблизиться к становлению «зеленой» экономики и снизить вред окружающей среде. Это направление активно развивается и в столице.

Все больше столичных компаний хотят внести свой вклад в сохранение экологии. По словам руководителя по региональному развитию Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» Дмитрия Федорова, самый быстрый переход к «зеленой» экономике показывает транспорт Москвы.

— В городе ездят электробусы, активно развивается метро, построили Московское центральное кольцо и диаметры, — привел пример Дмитрий Федоров.

Кроме того, в столице за последние годы появилась развитая велосипедная инфраструктура — от пунктов проката и велодорожек до мест для парковки около магазинов, офисных зданий и культурных учреждений.

А еще недавно столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры представил макет будущего пассажирского судна, которое будет курсировать по Москве-реке. Оно на 100 процентов экологично.

— Хороший пример показывают Российские железные дороги. Они лучше, чем многие компании, понимают, какое влияние транспорт оказывает на окружающую среду. Поэтому РЖД реализовали программы «зеленых» облигаций, выведя их на международный уровень, — отметил Дмитрий Федоров. — А еще компания запустила крупные проекты по минимизации углеродного следа.

До 2025 года РЖД планирует на 18 процентов сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и мобильных источников, на 4,5 процента снизить выбросы парниковых газов и на 20 процентов уменьшить объемы потребляемых водных ресурсов.

Еще одна позитивная тенденция — в конце мая 2021 года Москва успешно разместила на бирже «зеленые» облигации на 70 миллиардов рублей. Объем заявок на их покупку превысил предложение в 1,2 раза.

— А еще в столице большое внимание уделяют «зеленому» строительству. Город реализует более 50 проектов, которые предусматривают создание зеленых зон, например, на крышах зданий. Кроме того, во дворах активно высаживают газоны, растения, кустарники и деревья, — сказал Дмитрий Федоров. Он напомнил, что похожий опыт применялся еще в Советском Союзе, например, в квартале Новые Черемушки в 1955–1959 годах. Это был опытно-показательный микрорайон, где было высажено много растений, разбито большое количество палисадников и клумб.

Но «зеленую» экономику нельзя отделять от ответственного потребления и использования вторичного сырья.

— В стране постепенно, как и во всем мире, формируется контроль жизненного цикла продукции. Производители различных товаров еще на этапе создания своего продукта просчитывают, как изделие будет использовано, утилизировано и насколько негативно оно будет воздействовать на окружающую среду, — сказал Дмитрий Федоров.

Экологически ориентированные организации сегодня активно популяризируют «зеленую» экономику.

— Мы рассказываем представителям различных компаний о пилотных проектах и дополнительных возможностях, которыми фирмы могут пользоваться, внедряя «зеленое» финансирование. И радует, что наши усилия не проходят впустую. Мы наблюдаем большой интерес к экологической тематике и отклик на наши предложения от бизнес-сообщества. А еще в сферу чаще приходят молодые предприниматели, для которых тренд на экологичность плотно вошел в их повседневную жизнь, и они внедряют его и в свою работу, — добавил Дмитрий Федоров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Блудян, первый вице-президент общественной организации «Опора России»:

— В прошлом году российский бизнес увеличил расходы на экологию почти на сто миллиардов рублей. И первое место среди регионов заняла Москва. Город по праву оказался на первом месте. Об экологии стараются заботиться почти все без исключения.

И в Москве, по сравнению с другими городами, расположено очень много предприятий, которые могут позволить себе вкладывать деньги в охрану окружающей среды. Все же соблюдение экологических требований предполагает покупку и обслуживание дорогого оборудования и других технических средств. Их позволить себе могут не все. У нас нет тех, кто злостно нарушает принципы экологичного производства. Все компании замеряют выбросы, подают декларации и платят за превышение показателей.