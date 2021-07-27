Юнкор идет на желтый цвет

Юнкор Анна Булах посетила станцию «Нижегородская» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

При том размахе метростроительства, который мы все наблюдаем, можно было предположить, что новые станции будут делать похожими, типовыми. Однако это не так, в чем убедились юные корреспонденты нашей газеты.

Колонны-кубики

Дизайн новых станций удивляет не меньше, чем монументальная роскошь старых. Например, «Нижегородская» стала самой необычной станцией на открывшемся в 2020 году участке Некрасовской линии. Колонны, украшенные глянцевыми панелями ярких оттенков, похожи на кубики LEGO, поэтому пассажиры будто попадают в игрушечный подземный город. Простые лаконичные формы не только напоминают детали конструктора, но и максимально расширяют пространство. Желтый, оранжевый, зеленый и голубой цвета делят помещение на несколько зон, и потому служат своеобразной навигационной системой. А под потолком тянутся световые панели, словно электрические провода, что создает динамичность, отражающую темп жизни столицы.

Река на потолке

Станция «Окская» на Некрасовской линии открылась в марте прошлого года. Станцию назвали по одноименной улице, расположенной неподалеку, а она получила название в честь реки Оки. Речные мотивы и легли в основу оформления станции: основные цвета в отделке — синий, серый и черный. Главным элементом дизайна стал потолок, имитирующий водную гладь, а расположенные поверх светодиодные лампы в форме кругов и дуг создают иллюзию ряби. Диаметр кругов — не поверите! — достигает пяти метров! Остальные элементы — пол, стены станции, вестибюля и переходов — выполнены в светло-серых оттенках.

Платформа на станции «Окская» Некрасовской линии столичной подземки / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Заводской цех

Сдержанным (на первый взгляд!) оформлением встречает пассажиров станция «Стахановская», открытие которой состоялось в марте 2020 года. Станция, как и проходящая рядом улица, увековечили память шахтера Алексея Стаханова, зачинателя «стахановского движения» в СССР. Главное место в палитре занимают красный, серый и черный цвета. Детали в оформлении отсылают к трудовым подвигам советских людей. Например, плафоны-трубки на потолках, закрепленные под разными углами, напоминают заводские перекрытия, а колонны вдоль путевых стен — станки, хотя эту задумку понимаешь не сразу.

КСТАТИ

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«Ночной волк» Хирург предлагал название не «Мневники», а «Полуостров Крым»: тут в 2009 году В. Путин вручил байкерам флаг России перед поездкой в Севастополь.

ЦИФРА

177 км линий было введено в эксплуатацию с 2011 по 2020 год. Это 90 станций метрополитена и МЦК!