Поставит мировой рекорд: протяженность Большой кольцевой линии составит 70 километров

Строители в тоннеле к станции «Воронцовская» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В среду, 27 июля, в столичном Стройкомплексе рассказали о станциях, что откроются до конца года.

Меньше чем за полгода планируется завершить сооружение девяти станций Большой кольцевой линии.

— До конца года построят южный участок Большого кольца, который включает три новые станции: «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино», — рассказали в Стройкомплексе города.

А на юго-западном участке ведут отделку станций «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Также планируется закончить работы и на станциях «Терехово» и «Кунцевская».

Помимо новых в составе Большого кольца откроются и реконструируемые станции. Например, завершатся работы на «Каховской». Там обновят отделку, переустроят заново верхнее строение пути, заменят инженерные коммуникации, добавив современную систему дымоудаления.

Однако привычный облик «Каховской» сохранят.

— В настоящее время на станции идут подготовительные работы для монтажа архитектурного освещения на платформе, — сообщили в Стройкомплексе.

Ввод станции важен и для другой задачи — от «Каховской» сооружается соединительная ветка для поездов, которые с рейсов будут возвращаться в электродепо.

Проходчик Алексей Кузин (слева) и подсобный рабочий Георгий Мельник работают на реконструируемой станции «Каховская». В настоящее время идет бетонирование платформы / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

В Стройкомплексе подчеркнули, что проект Большого кольца — самый масштабный для столичного метростроения. На линии длиной 70 километров появится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров. Большая кольцевая станет самой протяженной подземной кольцевой линией в мире, обогнав пекинского рекордсмена на три километра.

Запуск новых станций запланирован на 2022 год. И БКЛ будет «замкнута».

КСТАТИ

Первые идеи строительства Большого кольца относятся к 1985 году. Однако из-за недостатка ресурсов и по другим причинам к реализации проекта не приступали в течение 25 лет.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Самым сложным участком в составе БКЛ называют северо-восточный. В его составе остались станции «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники».

ЦИФРА

Пересадок после пуска будет иметь Большая кольцевая с другими линиями метрополитена.