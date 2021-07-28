Оценка качества услуг, которые оказывают управляющие компании, ведется Мосжилинспекцией круглогодично

Начальник жилищной инспекции по Западному округу Москвы Артем Комаров и инспектор Екатерина Михалькова (справа) указывают собственнице квартиры в доме на Мосфильмовской улице Надежде Антоновой на нарушения, допущенные при перепланировке / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

28 июля Мосжилинспекции исполняется 30 лет. «Вечерняя Москва» провела рабочий день с начальником окружной жилищной инспекции и выяснила некоторые секреты этой профессии.

На часах — без десяти минут восемь. Начальник жилищной инспекции по Западному округу Артем Комаров в своем кабинете, готовится к утренней планерке с коллективом. В шкафу за стеклом — модели военной техники. Заметив наш интерес, Артем Комаров кратко рассказывает об одном из своих увлечений.

— Модели я собирал со школьных лет, потом был долгий перерыв — семья, учеба работа. В 2014 году я увидел в магазине модель «ТополяМ», мне довелось таким управлять, когда служил в Вооруженных силах, — решил купить и опять вернулся к этому увлечению, — рассказывает Комаров.

Утреннее совещание с коллегами проходит в небольшом зале. Здесь присутствуют абсолютно все: инспекторы, операторы, юристы. На повестке несколько вопросов. Летом, в соответствии с русской пословицей о санях, основное направление деятельности жилищной инспекции — приемка домов к сезонной эксплуатации. Проще говоря — проверка готовности к отопительному сезону.

Также летом ремонтируют подъезды и входные группы жилых домов. Отдельным вопросом рассматриваются обращения граждан — это для инспекции всегда приоритетное направление работы вне зависимости от сезона.

По окончании планерки Артем Комаров сразу же идет на проверку объектов. Первый из них — многоквартирный дом на улице Багрицкого. У дома его встречают представители управляющей компании.

— Проверяются в первую очередь инженерные коммуникации, подвал, кровля и чердак. Дом должен иметь закрытый внешний контур, чтобы не было потерь тепла. Все системы — водоснабжение, отопление, электроснабжение, лифты, канализация — должны работать исправно, без аварий, — объясняет Комаров.

Первым делом нужно посмотреть индивидуальный тепловой пункт (ИТП) в подвале. Путь туда пролегает через подземный паркинг. Практически у всех подземных паркингов одна проблема — гидроизоляция. Дом на Багрицкого не исключение, но местная управляющая организация отслеживает любые протечки и состояние гидроизоляции.

В помещении ИТП нарушений обнаружено не было, но на выходе Артем Комаров заметил, что на участке одной трубы отсутствует теплоизоляция.

— Это нарушение управляющая компания должна устранить к нашему повторному визиту, — говорит Комаров.

В целом осмотр дома выявил несколько недочетов, скорее косметических. На готовность дома к отопительному сезону они никак не влияют, но специалисты управляющей компании спешат заверить, что все недоделки будут оперативно устранены.

Следующий объект — крупный, недавно построенный жилой комплекс на Мосфильмовской улице. Цель визита — сигнал о несанкционированной перепланировке квартиры. Собственница жилья, прежде чем приступить к ремонту, решила слегка изменить конфигурацию квартиры в соответствии со своими представлениями о прекрасном. К сожалению, одного чувства вкуса в таких делах недостаточно — есть четкие правила, что можно переделывать, а что нельзя.

— В каждой квартире есть зонирование, — объясняет Артем Комаров. — Нельзя, например, перенести санузел в кухню. Когда хозяйка квартиры начала делать ремонт, она не учла этот нюанс. Но представители управляющей компании вовремя нас проинформировали, и работы были приостановлены в самом начале.

Сейчас зонирование соответствует фактическому проведению работ. Если по окончании ремонта все стены останутся на том же месте, перепланировка в данном варианте будет согласована.

Вместе с Артемом Комаровым мы объехали еще несколько домов, в том числе образцово-показательных, где к работе управляющих организаций претензий нет. На всех объектах, общаясь с представителями управляющих компаний, жилищно-строительных кооперативов, с собственниками квартир, Артем Комаров проявлял завидные навыки парламентера. Будь он слишком неофициальным — его слова не воспримут всерьез, слишком строгим — наоборот, испугаются.

— Я придерживаюсь правила, что всегда нужно быть корректным. Если будешь излишне официален, ты настроишь людей на такой же лад. Сотрудники организаций должны понимать, что свои обязанности нужно выполнять, не потому что я пришел, а потому что они просто должны это делать, — говорит Комаров.

На госслужбе многие аспекты схожи с военной: субординация, дисциплина, исполнительность и подотчетность. В управлении окружной Жилищной инспекцией Артему Комарову помогает его военное прошлое — он окончил Военный университет Минобороны России и проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения. Поэтому домашние — и супруга, и двое детей — с пониманием относятся к тому, что ему приходится много работать.

— Но свободное время все же есть. Люблю активный отдых — бегать, двигаться. Это помогает переключиться, расслабиться и отдохнуть за короткий промежуток времени, — говорит Комаров.

Прыжки с парашютом, пейнтбол, охота и рыбалка — далеко не полный перечень его увлечений. Возможно, такая всесторонняя развитость и помогает Артему Комарову находить общий язык с людьми, управлять коллективом. Ведь задача Мосжилинспекции в том, чтобы москвичи по минимуму сталкивались со службами ЖКХ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве насчитывается 3116 управляющих организаций, из них 2502 — это объединения собственников жилья. Благодаря действиям Мосжилинспекции за последние 6 лет москвичам удалось вернуть свыше 1 миллиона рублей, переплаченных ими за ЖКУ.

Жители столицы стали чаще подавать заявки на согласование перепланировки: в первом полугодии 2020 года в Мосжилинспекцию поступило 6,85 тысячи заявок, а за аналогичный период 2021 года — почти 16 тысяч.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Кичиков, начальник государственной жилищной инспекции города Москвы:

— Круг вопросов, которые сегодня решает Государственная жилищная инспекция города Москвы, несравнимо шире, чем 30 лет назад, когда был создан орган государственного жилищного надзора. При этом остается неизменной наша основная задача — обеспечить москвичам комфортное и безопасное проживание.