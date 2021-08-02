Диспетчер все равно нужен

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Москвичи выбирают управляющую компанию, которая лучше всех организовала онлайн-коммуникацию с жителями.

Пока лидируют ООО «ПИККомфорт» и «ЭЛИТСТРОЙ». На втором месте компания «Эксжил».

— Сейчас практически все серьезные управляющие компании создали мобильные приложения, позволяющие взаимодействовать с жильцами в режиме онлайн, — рассказывает урбанист Григорий Мельник. — Это мировой тренд, мы тут не придумали ничего нового. В одном приложении покупаем продукты, в другом — вызываем сантехника. Просто это удобно.

Как пояснил эксперт, крупнейший игрок рынка — ГБУ «Жилищник» — уже давно принимает заявки в интернете.

— Даже когда вы звоните в диспетчерскую Департамента ЖКХ и благоустройства, чтобы сообщить о какой-то проблеме, вас предупреждают, что проще не ждать ответа оператора и не тратить телефонный трафик, а оставить заявку на mos.ru, — пояснил эксперт. — Это действительно довольно удобно. Вы можете долго не объяснять, что случилось, а просто прислать фотографию разрисованной подъездной стены или кучи мусора во дворе.

Впрочем, по словам Мельника, подобный вид коммуникации годится не для всех.

— Пенсионеры, например, традиционно предпочитают звонить. Им важно не только сообщить о проблеме, но и услышать голос диспетчера, который пообещает помощь, — пояснил эксперт. — Поэтому, наверное, управляющим компаниям имеем смысл сохранять оба вида общения с жильцами.