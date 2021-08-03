Как дезинфицируют библиотеки в Москве

Доброволец Мария Воронова дезинфицирует входную дверь библиотеки № 187 на улице Островитянова / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Во вторник, 3 августа, сотрудники МЧС Юго-Западного административного округа дезинфицировали библиотеку № 187 на улице Островитянова.

Учреждение находится на первом этаже многоэтажного дома. У входа спасателей встречает заведующая библиотекой Мария Рыбакова и по пути рассказывает о заведении.

— Наше учреждение было открыто в 1953 году, когда Ясенево еще было селом, так что скоро будем отмечать 70-летие, — рассказывает Мария Евгеньевна. — Сейчас у нас большой фонд — более 33 тысяч книг, есть отдельный раздел по культуре и искусству.

Но читатели больше любят художественную литературу и классику. В последнее время часто, например, берут «Войну и мир» Льва Толстого, роман «Щегол» Донны Тартт, «Русскую канарейку» Дины Рубиной, «Плохую мать» Маши Трауб, «Лестницу Якова» Людмилы Улицкой.

На отдельной полке — новые поступления.

— Вы не испортите книги? — уточняет заведующая.

— Нет, конечно, мы не будем на них разбрызгивать жидкость, обработаем только места, за которые часто берутся посетители, — отвечает младший сержант внутренней службы Ольга Самсонова.

Она вместе со спасателем добровольной пожарной команды «Спасение ПРО» Марией Вороновой переодеваются в защитные костюмы и вешают на спины аэрозольный аппарат «Жук».

— В него помещается 12 литров хлорированного раствора, — рассказывает Ольга Самсонова. — Он эффективно убивает коронавирусную инфекцию.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Девушка обрабатывает входную дверь, ведь ежедневно в библиотеку приходят не менее ста человек. А Мария Воронова проходит в выставочный зал библиотеки, где на стенах висят несколько десятков картин, написанных школьниками.

— Здесь у нас мальчишки и девчонки занимаются в изостудии, — рассказывает заведующая библиотекой. — А еще проводятся литературные вечера, внеклассные часы для школьников. К нам приходят люди всех возрастов, поэтому мы решили продезинфицировать помещения.

— А через сколько можно зайти? — интересуется посетительница Надежда Серова, пришедшая в библиотеку с двумя детьми.

— Минут через 10, — поясняет Ольга Самсонова.

Потом девушки проходят в читальный зал, обрабатывают столы, стулья, дверные ручки. Вскоре они успевают обработать зал для кружковой работы. Сотрудницы учреждения протирают столы и пол, чтобы посетители могли проходить.

— Всего было обработано более 840 квадратных метров библиотеки № 187, — рассказывает начальник Управления МЧС по Юго-Западному административному округу полковник Дмитрий Крикуненко.