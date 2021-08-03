Принцип волнового переселения остается ключевым для программы

Братья Никита (слева) и Ярослав Азаровы играют на детской площадке возле нового дома на Судостроительной улице, куда переехали жители ближайших пятиэтажек / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Завершилось строительство двух домов по программе реновации в районе Зюзино. В понедельник, 2 августа, об этом сообщили в департаменте строительства Москвы. Об особенностях переселения по программе и необычной архитектуре некоторых домов «Вечерняя Москва» поговорила с председателем Общественного штаба по реновации, президентом Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Валерием Теличенко.

— Валерий Иванович, как много обращений жителей поступило за последнее время в Общественный штаб?

— Почти 15 тысяч обращений жителей поступило в Общественный штаб за неполных 7 месяцев текущего года. Обращения поступают на телефон горячей линии, электронную почту, а также во время приемов. Вопросы задают как жители, находящиеся в процессе переселения, так и те, кому переезд в новый дом только предстоит. Также звонят люди, чьи дома не включены в программу реновации, но у них в районе или в непосредственной близости от дома идет стройка, и они хотят уточнить ряд вопросов, с ней связанных.

— Часто жителей интересуют сроки переезда. Неоднократно приходилось слышать вопрос - а можно ли нас переселить раньше, не в третью волну, а во вторую, например. Возможны ли такие изменения сроков расселения домов или переселения конкретных семей при каких-либо обстоятельствах?

— Действительно, вопрос о сроках переезда является одним из популярных. После публикации приказа «Об этапах реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве» москвичи получили информацию о том, в какие годы запланировано их переселение. Однако люди хотят знать не просто этап, временной период, а конкретные даты и место переселение. К сожалению, узнать это заранее невозможно, поскольку программа очень масштабная. Участники программы реновации получают уведомление с предложением равнозначной квартиры непосредственно перед началом переселения.

Столичные власти заявляли о том, что этапы переселения являются ориентировочными, по возможности, они будут стараться переселить людей раньше. Я не исключаю, что жильцы отдельных домов могут переехать раньше. Понимаю желание людей переехать как можно раньше в новое жилье, однако по ряду объективных причин, к сожалению, это невозможно. При формировании этапов переселения учитывалось множество факторов: наличие свободных земельных участков поблизости от домов, включенных в реновацию, транспортная доступность, прохождение инженерных коммуникаций, в том числе наличие транзитных магистралей в сносимых домах и многое другое. В реновации принцип волнового переселения является ключевым. Важно быстро снести старый дом и на его месте построить новый. Предположим, жителям какого-то дома пойдут на встречу, и переселят их раньше.Но, например, на месте одного их дома нельзя ничего построить или если его снести, то жители соседних домов останутся без отопления, так как через этот дом проходят транзитные магистрали. Получается, людей отселили, дом не снесен, волна нарушилась.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

— Сегодня много говорится о применении BIM-технологий в строительстве, в том числе по программе реновации, вплоть до полного перехода на информационное моделирование. Обучают ли этому в строительных вузах?

— BIM-технологии или технологии информационного моделирования (ТИМ) сегодня в строительной отрасли стали обыденностью, хотя еще несколько лет назад это было в новинку. Уже с 1 января 2022 года объекты, финансируемые за счет бюджетных средств, должны быть возведены с использованием ТИМ (Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации N 331 от 05.03.2021). С помощью специальной программы можно отслеживать весь процесс создания конкретного здания - проектирование, строительство, эксплуатацию, модернизацию, ремонты и прочее, то есть контролировать состояние здания на всем его жизненном цикле, вплоть до сноса. Вы можете узнать, что происходило со зданием в конкретную дату и время.

Безусловно, для работы с такими программами нужны специалисты, обладающие соответствующими компетенциями. В НИУ МГСУ элементы ТИМ изучаются во всех образовательных программах в рамках направлений «Техника и технологии строительства» и «Архитектура». Также у нас в университете разработаны программы дополнительного профессионального образования по данной теме, позволяющие действующим работникам строительных организаций повысить свои компетенции.

В 2020 году в университете воссоздан Научно-образовательный центр компьютерного моделирования уникальных зданий, сооружений и комплексов имени А.Б. Золотова, планируем открыть диссертационный совет по специальности «математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

— Архитектура большинства стартовых домов по реновации достаточно сдержанная, но есть некоторые выделяющиеся объекты (тот же дом на Бауманской). Не могли бы вы с профессиональной точки зрения оценить их?

— Дома по реновации строятся по индивидуальным проектам, фасадные решения также достаточно разнообразны. На днях я посетил новостройку на Бауманской, о которой вы говорите. Строительные работы там еще не завершены, но уже можно увидеть интересное архитектурное решение. Это арочные окна, являющиеся изюминкой дома, они зрительно вытягивают фасад здания, делают его более изящным. Считаю, что дом органично вписался в сложившуюся застройку района.

Недавно завершился конкурс на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации в Москве «Облик реновации». Я входил в состав жюри, и могу сказать, что просмотр конкурсных заявок позволяет сформировать общее впечатление о том, что сегодня в тренде. В основном представлены строгие архитектурные решения, сдержанная цветовая гамма в тосканских тонах, при этом фасады выглядят очень эффектно, несмотря на то, что их можно сделать из не самых дорогих материалов. Этот конкурс позволяет найти такие решения, которые помогут украсить наш город, модернизировать городскую среду, в том числе визуально, придать индивидуальность каждому району. Скоро мы сможем вживую увидеть предлагаемые на конкурсе решения.