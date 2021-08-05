В Москве стандартизировано 73 процента госзакупок

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В Москве в 1 полугодии 2021 года в рамках стандартизации госзакупок утверждено 34 комплекта типовой конкурсной документации, благодаря чему объем госзаупок, которые могут проводиться по стандартизированным процедурам, достиг 73 процентов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В рамках стандартизации городом утвержден уже 321 комплект типовой закупочной документации, доступной для использования при размещении закупок города Москвы, которая содержит единые и понятные требования для всех участников закупок. Объем ежегодных регулярных закупок, в отношении которых разработана и утверждена типовая документация, превышает 260 млрд рублей. Применение единых стандартов повышает прозрачность закупочных процедур, усиливает конкуренцию и сокращает риски их обжалования участниками, позволяет более эффективно использовать бюджетные средства, — отметил заммэра.

Типовой комплект конкурсной документации включает: типовое техническое задание, проект государственного контракта, типовой порядок оценки заявок, сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения.

— Около 29 процентов утвержденных в 1 полугодии комплектов приходится на закупки, осуществляемые в области городского хозяйства, 25 процентов —на документацию, применяемую в закупках в сфере имущества и транспорта, 17 процентов — в закупках на общегородские потребности, 10 процентов — в закупках в здравоохранении, 9 процентов — в образовании, по 5 процентов— в информатизации и соцзащите, — сообщил министр Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

До конца 2021 года планируется разработать еще 26 комплектов типовой документации и довести объем «стандартизированных» закупок до 76 процентов от осуществляемых в Москве регулярных закупок.