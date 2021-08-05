Какими будут новые школы в Москве

Слева направо: мастер участка Марат Хайруллин, мастер участка Семен Родионов и мастер Ян Пирогов оценивают проект строительства корпуса школы № 1601 в Савеловском районе города. Здание примет учеников в этом году / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

В четверг, 5 августа, в Департаменте строительства города рассказали: всего в этом году в столице появится 15 новых образовательных объектов. Стройплощадку одного из них посетила «Вечерняя Москва».

На улице 8 Марта в Савеловском районе столицы кипит работа: возводят корпус для школы № 1601. Уже осенью в новых светлых классах сядут за парты ученики старших классов. Все будет готово — и мебель расставят, и оборудование завезут, и устроят кабинеты для изучения различных предметов по последнему слову техники.

А пока строители ведут здесь отделку, и работы находятся на финишной прямой.

Очертания здания школы начали появляться еще весной. Основные конструкции собрали быстро. Оперативно занялись утеплением фасадов и установкой цветных панелей. Синие, красные и белые кассеты закрывают серый бетон, и фасад школы похож на российский триколор. Перед входом в здание красуется большая вывеска — белые буквы и цифры складываются в название школы.

— Всего на строительство этого корпуса, рассчитанного на 550 учеников, было отведено 15 месяцев, — рассказал «ВМ» представитель компании-подрядчика Марат Хайруллин. — Самым сложным оказался перенос инженерных коммуникаций.

Рядом со школой — жилые дома. Чтобы потребители продолжали получать все привычные ресурсы — свет, газ, воду и тепло, — строители соорудили временные байпасы.

— Вся территория, предназначенная для строительства школы, была в сетях, — вспоминает Хайруллин. — После этого специалисты протянули новые сети для школы и для расположенных рядом многоэтажек.

Коммуникации убрали под землю, а временные конструкции демонтировали.

— Таким образом не только школа, но и расположенные рядом дома получили обновленные инженерные сети, — отмечает Марат.

Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

В зависимости от типов выполняемых работ на площадке присутствовало от 100 до 350 человек. Все они немало постарались, чтобы ученики старших классов получили комфортное здание.

Высокие потолки, специально подобранное освещение, широкие коридоры, приспособленные для маломобильных граждан, — такой встретит новостройка ребят.

— В школе обустроены специализированные классы для изучения физики, химии и биологии. Созданы также удобные лаборантские, — говорит Марат Хайруллин. — Кабинеты для изучения иностранных языков сделаны по принципу трансформеров: при необходимости группы разделит перегородка, которую после проведения тестирования или аудирования можно будет убрать.

Библиотеку в современном корпусе соединят с медиатекой и консультативным центром для будущих выпускников, а актовый зал обзаведется эстрадой и своими артистическими комнатами, где старшеклассники смогут переодеваться перед выступлениями.

Изюминкой школы станет IT-полигон, где старшеклассники смогут изучать основы программирования. Для тех, кто захочет углубиться в тему, предусмотрены дополнительные занятия — под них отведут отдельные помещения.

Также в школе оборудуют медицинский кабинет и пищеблок, в котором еда будет проходить полный цикл приготовления. О питании ребят позаботятся повара.

Просторным будет и спортивный зал, который при необходимости специальная перегородка может разделить на две отдельные площадки. Около него располагаются большие удобные раздевалки и душевые.

Обустроят к открытию корпуса дорожки из гранитной крошки, с высокими бордюрами, и спортивный городок. Модное направление физической активности — воркаут — станет доступно и школьникам. Первые уроки физкультуры при хорошей погоде для них проведут на улице.

— Территорию вокруг здания озеленим и благоустроим: высадим цветники, газоны, клумбы, деревья и кустарники, — отмечает Марат Хайруллин.

Строители уверены: ребятам и педагогам, которые придут учить старшеклассников, понравится в новом корпусе. В самой школе имени Героя Советского Союза Лютикова уже открыт набор классов на предстоящий учебный год.

КСТАТИ

На улице 8 Марта, владение 4, где сейчас заканчивается возведение современного корпуса, в прошлые годы располагалась старая школа, которую снесли. Место пустовало несколько лет. По предложениям местных депутатов и жителей было решено построить новое здание. Сейчас строители думают над обустройством Аллеи славы около школы. Она, кстати, названа в честь Героя Советского Союза Е. К. Лютикова.