Сергей Собянин: Каждый округ получит стадион

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В субботу, 7 августа, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое футбольное поле в районе Ясенево, а накануне открыл путепровод, который возвели в составе Юго-Восточной хорды, и вручил награды строителям.

Футбольное поле строят на улице Паустовского. Качество будущего спортивного объекта мэр оценил вместе с руководителями и тренерами спортшкол района Ясенево.

— По сути, здесь будет министадион с освещением, раздевалками и трибунами, — сказал Сергей Собянин. — И самое главное — поле с подогревом. На нем можно играть практически круглый год.

Понравилось мэру и хорошее расположение футбольного поля — рядом находятся жилой квартал и школа № 1561. По планам, на новом поле будут заниматься юные футболисты из спортивных школ № 63 «Смена», № 46, «Самбо-70» и спортивного интерната «Чертаново». А в свободное от тренировок и официальных матчей время здесь смогут играть все желающие.

— В Москве футболом занимаются более 300 тысяч человек. Погонять мяч любят и дети, и взрослые, поэтому мы приняли решение построить профессиональные поля в каждом округе, — сообщил мэр и уточнил: семь полей уже готовы, еще в трех округах основные работы будут сделаны в этом году.

Обновление района

Тем временем в Ясеневе проектируют крупнейший в Москве ледовый комплекс — с двумя аренами для фигурного катания. Помимо спортсменов, здесь также смогут заниматься москвичи.

— Осенью закончим комплексное благоустройство в Ясеневе, — добавил Сергей Собянин. — В квартале между Новоясеневским проспектом, Голубинской, Вильнюсской улицами и проездом Одоевского сделаем новые спортивные и детские площадки, озеленим территорию.

Кроме того, в районе приводят в порядок десять школьных дворов и реконструируют две поликлиники.

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) осмотрел новое футбольное поле, которое строят на улице Паустовского в районе Ясенево, вместе с руководителем спортивной школы «Чертаново» Николаем Бабенко и и. о. директора спортшколы № 63 «Смена» Ольгой Трошиной / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Разгрузить дороги

Новый путепровод построили через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра в районе транспортно-пересадочного узла «Новохохловская». Объект протяженностью 455 метров возвели в составе участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК).

— Запустили движение по одному из ключевых отрезков, — сказал Собянин. — В перспективе этот путепровод, который сдали досрочно, свяжет хорду с Третьим кольцом.

Для решения поставленной задачи всего нужно построить пять километров дорог, из которых 3,1 уже готово. У автомобилистов появился комфортный съезд с ТТК на Новохохловскую улицу, к Московскому эндокринному заводу и другим предприятиям, а также к строящимся жилым кварталам в районе Нижегородской улицы. Транспортный объект сразу облагородили: вдоль дороги разбили цветники, высадили клены, тополя, кусты спиреи и пузыреплодника.

Оставшиеся 1,9 километра дорог свяжут путепровод с основным ходом ЮВХ в районе улицы Нижней Хохловки. Сейчас он готов на 88 процентов. По планам, работы завершатся в 2023 году вместе со строительством соседнего участка хорды — от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Связка между ЮВХ и ТТК снизит нагрузку на шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты.

— Юго-Восточная хорда протянется практически от Щербинки до шоссе Энтузиастов и улучшит движение в 22 районах Москвы, в которых проживают 2,5 миллиона человек, — подчеркнул Собянин, добавив, что дорогу открывают по мере готовности ее участков, чтобы водители сразу чувствовали улучшения.

Сама магистраль сейчас готова на 40 процентов: девять участков строятся и еще один — от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги — проектируется. По планам, полностью Юго-Восточную хорду запустят в 2023 году.

Параллельно возводят Северо-Восточную хорду и Южную рокаду.

— Это важнейшие объекты, которые разгрузят и Третье кольцо, и Садовое, и МКАД, — отметил Сергей Собянин. — По хордам можно будет проезжать из одной части города в другую, минуя центр.

Северо-восточная хорда / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Важные проекты

Также в пятницу Сергей Собянин вручил награды победителям Московского конкурса лучших строительных проектов, реализованных в прошлом году.

— Сначала за них голосовали сами жители, затем итоги определила конкурсная комиссия, — рассказал мэр. — Проектом года эксперты признали реставрацию Северного речного вокзала — нового любимого места отдыха москвичей и туристов.

Лучшими реализованными проектами в области здравоохранения стали инфекционный комплекс в поселении Вороновское и новый корпус больницы № 67 имени Ворохобова. Из социальных объектов жители и эксперты выбрали школу для 900 учеников в районе Северный и общественный центр «Эльбрус» в Царицыне. В номинации «Дорожное строительство» награды вручили строителям дороги Марьино — Саларьево в Сосенском и южного дублера Кутузовского проспекта. За последний проект проголосовало больше всего москвичей.