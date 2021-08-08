Фестивальное кино покажут под открытым небом

Москвич Роман Тимашов успел занять место в первом ряду на крыше центра «Рассвет» — здесь прошли премьерные показы Фестиваля уличного кино / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В минувшие выходные в столице стартовал Фестиваль уличного кино. Зрители смогут бесплатно познакомиться с 58 лучшими короткометражными работами российских кинорежиссеров. Показы проводятся на крышах семи городских райцентров «Место встречи».

Первый кинопоказ в центре «Рассвет» состоялся в минувшую субботу в районе Коптево — на крыше здания, где размещен летний, открытый кинотеатр. Поскольку это выходной день, то организаторы фестиваля решили начать его с анимационных фильмов — чтобы на сеанс можно было прийти с детьми. На крыше здания собралось большое количество жителей соседних жилых зданий, решивших с пользой провести этот вечер.

— Здорово, что у нас появилась возможность посмотреть новинки кино, да еще в пешей доступности от дома, — сказал москвич Роман Тимашов.

Фестиваль уличного кино продлится до конца августа. Показы бесплатные и будут проходить с четверга по воскресенье. Зарегистрироваться на показы можно на сайтах райцентров.

Напомним, райцентры «Место встречи» — это бывшие советские кинотеатры, которые после реконструкции стали совмещать одновременно и досуговые, и торговые функции. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, основная концепция их создания — сделать своеобразные центры притяжения для жителей района.

СПРАВКА

Фестиваль уличного кино — это ежегодный и крупнейший в мире открытый показ лучших российских короткометражек, проводится с 2014 года. Это яркий городской праздник, в программе которого: музыкальные акции, пикники, велопробеги, стрит-арт, встречи с известными деятелями кино и телевидения, образовательные мероприятия и многое другое. За 8 лет существования в фестивале приняли участие около трех миллионов человек. Победителя фестиваля определяют зрители путем голосования.