Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фотовыставки в парках: гуляй, просвещайся, любуйся

Дарья Пиотровская

Город
Фотовыставки в парках: гуляй, просвещайся, любуйся
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Бесплатные фотовыставки будут проходить в московских парках до конца августа. Об этом вчера сообщил портал мэра Москвы mos.ru. Их тематика разнообразна — от красивых иллюстраций к сказкам до серьезных социальных проектов.

Фотовыставки в парках — формат, давно прижившийся в столице. Он позволяет горожанам совместить прогулку с самообразованием и любованием искусством.

В сквере по Олонецкому проезду расположены стенды выставки «Сказки в стиле великих художников». Молодые живописцы и графики создали иллюстрации к известным сказкам в стиле Сальвадора Дали, Василия Сурикова и других знаменитых мастеров.

А в Бабушкинском парке до конца августа продлится выставка «Герои России, какими их не видел никто». На ней представлены портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Просканировав QR-коды на стендах, можно увидеть интервью с ними.

— Уличные фотовыставки доступны широкой аудитории, большому количеству людей, — считает дизайнер Бабушкинского парка Александра Калиничева. — Заходишь в парк погулять, заодно узнаешь какие-то интересные истории. Выставку о героях страны подготовил фонд «Память поколений». Это проект очень нестандартный — живой, интересный, про людей.

В усадьбе Воронцово москвичам предлагают насладиться красотой заповедных мест страны. Экспозиция называется «Путешествуйте дома. Лето». Парк у Джамгаровского пруда зовет на выставку «Мы делаем семьи хвостатыми» — на фотографиях можно присмотреть себе питомца. В ландшафтном парке «Митино» представлен фотопроект, посвященный онкологам и их пациентам, победившим болезнь. А в парке «Северное Тушино» можно познакомиться с материалами Русского географического общества о путешествиях географа Петра Семенова-Тян-Шанского.

В парке «Музеон» открылась фотовыставка «Архангельская область: «Дервиш-80». По словам ее куратора, историка Сергея Ковалева, экспозиция состоит из двух частей.

— Десять стендов посвящены важной странице истории Великой Отечественной войны — 80-летию со дня прихода в Архангельск первого союзного конвоя под кодовым названием «Дервиш», — рассказал Сергей Ковалев.

По его словам, еще десять стендов посвящены развитию туризма в Архангельской области. Благодаря экспозиции москвичи узнают о достопримечательностях и интересных местах этого региона.

Читайте также:
парк Музеонпарки городафотовыставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Читать, считать и делать прививки

Все мнения
О проекте