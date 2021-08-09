Фотовыставки в парках: гуляй, просвещайся, любуйся

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Бесплатные фотовыставки будут проходить в московских парках до конца августа. Об этом вчера сообщил портал мэра Москвы mos.ru. Их тематика разнообразна — от красивых иллюстраций к сказкам до серьезных социальных проектов.

Фотовыставки в парках — формат, давно прижившийся в столице. Он позволяет горожанам совместить прогулку с самообразованием и любованием искусством.

В сквере по Олонецкому проезду расположены стенды выставки «Сказки в стиле великих художников». Молодые живописцы и графики создали иллюстрации к известным сказкам в стиле Сальвадора Дали, Василия Сурикова и других знаменитых мастеров.

А в Бабушкинском парке до конца августа продлится выставка «Герои России, какими их не видел никто». На ней представлены портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Просканировав QR-коды на стендах, можно увидеть интервью с ними.

— Уличные фотовыставки доступны широкой аудитории, большому количеству людей, — считает дизайнер Бабушкинского парка Александра Калиничева. — Заходишь в парк погулять, заодно узнаешь какие-то интересные истории. Выставку о героях страны подготовил фонд «Память поколений». Это проект очень нестандартный — живой, интересный, про людей.

В усадьбе Воронцово москвичам предлагают насладиться красотой заповедных мест страны. Экспозиция называется «Путешествуйте дома. Лето». Парк у Джамгаровского пруда зовет на выставку «Мы делаем семьи хвостатыми» — на фотографиях можно присмотреть себе питомца. В ландшафтном парке «Митино» представлен фотопроект, посвященный онкологам и их пациентам, победившим болезнь. А в парке «Северное Тушино» можно познакомиться с материалами Русского географического общества о путешествиях географа Петра Семенова-Тян-Шанского.

В парке «Музеон» открылась фотовыставка «Архангельская область: «Дервиш-80». По словам ее куратора, историка Сергея Ковалева, экспозиция состоит из двух частей.

— Десять стендов посвящены важной странице истории Великой Отечественной войны — 80-летию со дня прихода в Архангельск первого союзного конвоя под кодовым названием «Дервиш», — рассказал Сергей Ковалев.

По его словам, еще десять стендов посвящены развитию туризма в Архангельской области. Благодаря экспозиции москвичи узнают о достопримечательностях и интересных местах этого региона.