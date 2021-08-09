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Завершается прием документов для желающих стать студентами столичных колледжей

Марьяна Шевцова

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Завершается прием документов для желающих стать студентами столичных колледжей
Выпускник Московского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Даниил Григорьев готовится к Национальному этапу чемпионата профессионального мастерства по кирпичной кладке. После конкурса он планирует искать работу и уверен, что быстро сможет трудоустроиться по своей специальности / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В понедельник, 9 августа, в Департаменте образования и науки Москвы сообщили, что осталась неделя до окончания приемной кампании в колледжи для получения среднего профобразования.

Подать документы для поступления в московские колледжи можно онлайн. Абитуриенты большей части образовательных программ могут сделать это через официальный сайт мэра Москвы mos.ru до 15 августа, а для специальностей, требующих определенных творческих способностей, спортивных и психологических качеств, — до 10 августа.

— По некоторым направлениям у нас есть вступительные испытания, а по остальным поступление проходит по конкурсу аттестатов, — рассказала ведущий специалист колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Анна Моторина.

По ее словам, в этом году популярностью пользуются такие направления обучения, как дизайн, информационные технологии, архитектура, коммерция и реклама.

— На многие из них проходной балл очень высокий, то есть в аттестате не должно быть троек даже для поступления на платной основе, — отметила Моторина.

В целом востребованность колледжей за последние годы сильно возросла. И это неспроста. Исполняющая обязанности директора этого учебного заведения Ольга Васильева рассказала, что учеба в учреждении среднего профобразования дает современным подросткам очень много возможностей.

— У нас множество мастерских, партнерских программ, проектов по трудоустройству выпускников, — отметила она. — Те, кто приходит в колледж после 9-го класса, могут совсем в раннем возрасте понять правильность своего выбора, получить практические навыки и опыт по выбранной специальности, и уже в 18–19 лет начать получать трудовой стаж в качестве дипломированного специалиста.

Что касается тех, кто приходит учиться после 11-го класса, то они получают возможность протестировать выбранную ими специальность, попробовать свои силы.

— В колледже студенты получают много практических знаний, это дает уверенность ребятам при трудоустройстве, — подчеркнула Ольга Васильева. — Ведь они приходят на работу действительно очень хорошо подготовленными специалистами.

Преимущества такого обучения оценил выпускник колледжа № 26 Даниил Григорьев. Он не только освоил новую востребованную профессию в сфере строительства, но и стал победителем регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.

— Сейчас я готовлюсь уже к национальному этапу, тренировки по кирпичной кладке идут каждый день, — рассказал он.

Даниил только в этом году окончил колледж, поиском работы пока не занимался, но уверен, что без труда найдет подходящее место. А пока что все силы он бросил на подготовку к важным соревнованиям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Лазутова, председатель Комиссии по образованию и науке общественной палаты Москвы:

— Система московского профобразования всегда была на высоте, но в последнее время совершила рывок в новую действительность. Среднее профобразование стало основой системы подготовки кадров для экономики и промышленности столицы и всей страны. В техникумы и колледжи поступают мотивированные студенты, и это закономерно — технологический потенциал образовательных организаций так высок, что позволяет обеспечить лидирующее положение выпускников в отраслях экономики и производства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С момента появления онлайн-услуги «Запись в колледж» в 2014 году с ее помощью подано более 728 тысяч заявлений, в прошлом году — порядка 250 тысяч. В некоторых организациях конкурс среди абитуриентов достигает 15–20 человек на место. В 2020 году на VIII Национальном чемпионате WorldSkills команда Москвы завоевала 123 золотые, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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