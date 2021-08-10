Денежные пособия, выделенные семьям с детьми в августе, родители тратят на учебные принадлежности

Москвичка Мария Еремцова пришла в магазин со своим сыном Сергеем Цыпилевым, чтобы купить необходимые канцтовары к новому учебному году: ручки, карандаши, тетради и многое другое. Мальчик 1 сентября пойдет в шестой класс школы № 2114 / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Объем покупок товаров для школы в августе вырос в полтора раза, сообщили вчера аналитики оператора фискальных данных. «Вечерняя Москва» узнала, чего ждать родителям учеников.

При этом средний чек расходов на минимальный школьный набор — канцелярские товары и форму — за первую неделю августа вырос на 16 процентов относительно прошлого года и составил 13 329 рублей. Авторы исследования связывают рост объема покупок с новой федеральной выплатой — по указу президента России семьям выделили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Среди тех, кто уже успел ею воспользоваться, москвичка Мария Еремцова.

— Мы уже закупили почти все необходимое: канцелярские принадлежности, одежду на осень. Очень в этом помогли президентские выплаты. Отмечу, что мы получили их очень быстро. На «Госуслугах » были заполнены все поля, нам осталось буквально сделать один клик, и деньги были зачислены, — рассказала Еремцова.

Столичные ретейлеры к подъему спроса оказались готовы и даже пошли навстречу поздно спохватившимся родителям. Как отметила директор московского магазина детской одежды Екатерина Ли, массовый наплыв к полкам со школьной формой для августа — обычное дело. Чтобы удар по карману был не таким болезненным, мамам и папам стараются предложить выгодные условия.

— Перед началом учебного года в магазинах появляются скидки — от 50 до 70 процентов, — рассказала Екатерина Ли. — 7–10 тысяч рублей вполне хватит, чтобы купить качественный спортивный костюм, пару футболок, толстовку.

Помимо скидок, опоздавших родителей могут выручить интернет-магазины — согласно исследованию оператора фискальных данных, их популярность за год выросла почти в три раза.

Москвичка Мария Еремцова пришла в магазин со своим сыном Сергеем Цыпилевым, чтобы купить необходимые канцтовары к новому учебному году: ручки, карандаши, тетради и многое другое. Мальчик 1 сентября пойдет в шестой класс школы № 2114 / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

— Заказывать товары в интернете намного выгоднее, ведь продавцы не тратят деньги на аренду помещений, зарплату сотрудникам. Соответственно, накрутка меньше, — сказала сооснователь московской компании, которая размещает товары на крупных онлайн-маркетплейсах, Полина Иванова.

Несмотря на сезонный взлет спроса, бояться роста цен на канцелярию москвичам не стоит, отмечает совладелец компании канцтоваров Светлана Картузова.

— К августу у большинства магазинов полные склады товара, и его нужно продавать, поэтому смысла завышать цену нет, — сказала Картузова. — Даже наоборот, канцелярские магазины стараются сдерживать цены. Например, если производитель поднял стоимость на 20 процентов, то в рознице ее увеличат всего на 10.

А исполнительный директор Национального союза производителей школьной формы Александра Алдушина отметила, что форма тоже дорожать не будет: ее цена традиционно растет лишь в апреле.

ПРЯАЯ РЕЧЬ

Сергей Горбун, заместитель председателя Московской городской организации Общероссийского Профсоюза Образования:

— Несколько месяцев назад экономисты предполагали рост цен на полимерные материалы и целлюлозу в связи с пандемией. Однако мы не можем не отметить, что многие родители, как опытные люди, имеют привычку готовиться к учебному году заранее, еще в мае-июне, когда цены не успевают так вырасти. Нам не поступают жалобы на увеличение стоимости канцелярских товаров. И единовременная выплата для родителей школьников компенсирует расходы на школьные принадлежности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным аналитиков глобальной виртуальной торговой площадки, на подготовку к школе 26 процентов опрошенных россиян готовы потратить от 5000 до 10 000 рублей.

21 процент выделит на учебные товары от 10 000 до 15 000 рублей. 14 процентов готовы потратить сумму не более 5000 рублей.

И только 1 процент опрошенных оставит прошлогодние школьные товары.