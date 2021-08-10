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Пройти бесплатный профилактический осмотр можно во время прогулки

Лада Вавилова

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Пройти бесплатный профилактический осмотр можно во время прогулки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице проходит акция по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями «Проверь свое сердце». Одновременно москвичи могут принять участие в акции «Скажите нет болям в ногах» и пройти обследование ног. Это позволит горожанам определить наличие плоскостопия.

Как известно, коронавирус бьет по сосудам и сердцу. Поэтому президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию поручил правительству реализовать программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и выработать дополнительные меры по их профилактике.

Школа активного долголетия приглашает москвичей и гостей столицы до 25 августа пройти бесплатное медицинское обследование сердца на современном кардиовизоре.

Этот метод ранней диагностики позволяет зафиксировать даже небольшие нарушения в работе сердца, которые предшествуют сердечно-сосудистым заболеваниям. В процессе обследования формируется карта в виде трехмерной цветовой модели сердца. Для участия в акции «Проверь свое сердце» необходимо предварительно записаться по телефону (495) 971-81-85. Обследование проводится ежедневно с 10:30 до 17:30 по адресу: ВДНХ, павильон 12.

Помимо этого Школа активного долголетия приглашает горожан принять участие в бесплатной проверке своих стоп и выявить нарушения, которые могут быть признаками плоскостопия, с помощью компьютерно-диагностического метода — подометрии.

Такой метод позволяет определить уровень нагрузки на части стопы и рекомендован для диагностики болей и дискомфорта в ногах. Записаться на обследование можно по телефону (495) 941-94-37. Пациентов ждут ежедневно с 10:30 до 17:30 в павильоне 12 на ВДНХ абсолютно бесплатно.

— Уже много лет на главной выставке страны жители Москвы и гости столицы могут бесплатно обследовать свое сердце на современном оборудовании, а также проверить сосуды и стопы. Для этого не потребуется абсолютно никаких документов. Наша цель — обезопасить горожан от серьезных проблем со здоровьем. Принять участие в профилактических акциях полезно людям, которые посещают парк на ВДНХ, чтобы заняться спортом или посвятить свою прогулку здоровому образу жизни, — рассказала руководитель Школы активного долголетия Ольга Борисова.

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