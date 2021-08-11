Смартфон откроет турникет: новую функцию тестируют сотни участников

Для прохода в метро пассажиру нужно приложить к турникету свой смартфон, и деньги за проезд автоматически спишутся с виртуальной карты «Тройка» / Фото: Пресс-служба метро

В столице стартовал проект по оплате проезда в метро с помощью виртуальной карты «Тройка». Москвичам, тестирующим систему, не нужно носить транспортные карты. Организатором эксперимента выступает столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сегодня у пассажиров Московского метрополитена на выбор более десяти различных способов оплаты проезда. Однако развитие современных технологий помогает не останавливаться на достигнутом и постоянно модернизировать эту систему. Так, транспортную карту «Тройка» в скором времени могут выпустить в мобильном приложении «Метро Москвы», которая пока доступна только участникам фокус-группы, которые тестируют систему. Новую функцию проверяют около тысячи человек, со временем эта цифра увеличится.

Пассажиры смогут оплачивать проезд в метро виртуальной картой «Тройка» при помощи своего смартфона на плафторме Android с модулем NFC. Оплатить проезд также можно будет и в терминалах, которые принимают бесконтактные карты — их обозначат специальным стикером.

— Все больше и больше людей не носят с собой пластиковые карты, поэтому мы решили запустить виртуальную «Тройку» в вашем смартфоне. Мы смотрим в будущее и ждем современных москвичей, любящих технологии и московский транспорт, — отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Однако это не все нововведения, которые готовят для москвичей специалисты ведомства. Так, до конца этого года планируют запустить систему оплаты проезда Face Pay. Ее также тестируют на нескольких станциях столичного метрополитена. Для того чтобы оплатить проезд «лицом», пассажиру необходимо будет зарегистрироваться в транспортном приложении, загрузить туда свою фотографию и привязать банковскую карту.

— Для прохода человеку достаточно будет посмотреть в камеру, установленную на турникете. Система узнает пассажира, турникет откроется, а деньги спишутся с привязанной банковской карты, — пояснила начальник Службы платежных сервисов московского метро Жанна Ермолина.

Новые способы оплаты проезда помогут справиться с загруженностью кассовых окон в метрополитене, а также сэкономить время пассажиров.

ЦИФРА

10 новых станций Большой кольцевой линии метро откроются и примут пассажиров уже в этом году.

КСТАТИ

Технологию распознавания лиц для оплаты проезда планируют запустить и в кассах столичного метрополитена. Но пассажиры всегда смогут выбрать любой удобный для себя способ оплаты.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Пассажиры Московского метрополитена все чаще выбирают бесконтактные способы оплаты — из-за этого за последние десять лет очереди в кассах сократились в 3,3 раза.