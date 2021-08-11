Помогать животным нужно официально

учредители фонда «Огонь души» Ирина Власова (слева) и Оксана Демидова навещают своих подопечных кошек Ириску (слева) и Пульку / Фото: Из личного архива ОксанЫ Демидовой

Весной «Вечерняя Москва» рассказывала о зооволонтере из района Строгино Оксане Демидовой, которой удалось организовать собственную группу помощи бездомным животным. Недавно девушка открыла собственный благотворительный фонд.

Оксана Демидова начала заниматься помощью бездомным животным зимой 2019 года. Вместе с подругой Ириной Власовой она организовала группу в социальных сетях. Там они собирали пожертвования на лечение, корм и передержки для животных и искали питомцам новых хозяев. Весной 2021 года под их опекой было уже больше десяти хвостатых. Чтобы расширить свою деятельность, девушки решили создать собственный благотворительный фонд.

— Нужна команда. Каждый день животных на улицах становится все больше — хочется помочь каждому. А для такой помощи обязательно нужен фонд и спонсоры. Только открыв фонд, можно помогать животным более масштабно и качественнее. Одному-двум людям это не под силу, — пояснила соучредитель благотворительного фонда «Огонь души» Оксана Демидова.

Зарегистрировать свою организацию девушкам удалось не сразу. Ирина Власова знает тонкости документооборота, у нее экономическое и юридическое образование. Но, даже несмотря на это, первую заявку на регистрацию благотворительного фонда в Министерстве юстиции России отклонили. Впрочем, девушки не отчаялись, заново собрали пакет документов и попытались снова.

— Со второго раза все получилось. Дело еще в том, что у фонда больше возможностей, чем у физических лиц. Компании и спонсоры охотнее будут с нами сотрудничать. Ведь организация официально зарегистрирована. Сейчас много мошенников в этой сфере, поэтому большие компании и ветеринарные клиники не охотно сотрудничают с частными лицами, — рассказала соучредитель фонда Ирина Власова.

Сейчас у девушек на попечении 27 животных. Более 100 питомцев они уже смогли пристроить в хорошие руки. Для деятельности фонда она ищут помещение, где можно было бы держать кошек, чтобы не платить за услуги передержек.

В будущем они планируют открыть котокафе, откуда гости смогут забрать питомцев к себе домой. Пока же фонд ищет спонсоров и партнеров. Сотрудничать уже согласилась одна служба такси и ветеринарная клиника. Кроме того, фонд нуждается в помощи волонтеров, которые смогли бы взять к себе животных на время или оплатить их корм и лечение.

ПОВАДКИ

Кошки — территориальные животные. В новом доме они будут постепенно исследовать каждую комнату. Кошка может до трех дней вообще не выходить из одного помещения. В таком случае нужно принести туда миску с водой, корм и лоток. Обжившись в одной комнате, питомец начнет выходить и в другие. Порой полная адаптация может занять до двух недель. Однако после этого животное полностью станет домашним и будет радо вниманию хозяев.