Как ремонтируют щиты для проходки тоннелей метро

Машинисты проходческого щита «Ирина» Андрей Шибаев (на первом плане) и Сергей Печенкин / Фото: Александр Попов / Вечерняя Москва

Во вторник, 17 августа, в Мосметрострое рассказали о том, как идет проходка тоннелей на Люблинско-Дмитровской линии метро и для чего щиту меняют режущий инструмент.

Перегоны между станциями «Лианозово» и «Физтех» сооружают две металлические барышни — многотонные «Ирина» и «Татьяна». Они уже преодолели почти два километра. Механизированные комплексы, проходя такие длинные расстояния, нуждаются в коротких технических остановках, которые позволяют осмотреть щиты и при необходимости заменить режущие детали.

Сейчас «Ирина» потребовала новых шарошек. Эти детали применяются в твердых породах. Принцип работы таков: перекатываясь, шарошка создает нагрузку на грунт в дополнении с режущим эффектом, благодаря чему и разрушает породу. Также ей заменили ковши и штатные резцы на роторе.

— Это плановая остановка, — пояснил механик участка № 4 СМУ-12 Мосметростроя Иван Роман. — Частота смены деталей зависит от породы, в которой идет щит. Сейчас это преимущественно суглинки, известняков на нынешнем уровне нет. На этой трассе осмотр режущего инструмента происходит каждые 500 метров.

Комплексная бригада, занимающаяся эксплуатацией щита, проводит необходимое обследование. Для начала идет очистка ротора от породы, в частности, бригада прокручивает лучи и посадочные места ротора щита. Следующим этапом становится диагностика режущего инструмента.

Фото: Александр Попов / Вечерняя Москва

Электрослесари, сварщики, слесари по ремонту меняют необходимые детали. Сама операция должна проводиться быстро и ювелирно — на все действия отводится пара-тройка дней.

— После остановки и замены режущего инструмента скорость проходки щит быстро не набирает, — поясняет Роман. — Уже на пике он может прокладывать по восемь-десять колец в сутки — это порядка 12 метров.

Предыдущие остановки «Ирины» были связаны с необходимостью нарастить силовые кабели, питающие щит электроэнергией. Делается это каждые 250 метров. Такие работы занимают от двух до четырех часов и выпадают примерно на каждый месяц проходки.

— Щит «Ирина» останавливался шесть раз, каждый из них прописывается в регламенте, — говорит механик участка. — Все детали заказываются заранее. На участок они завозятся после диагностики механизированного комплекса. Их доставляют по части пройденного тоннеля.

Закончить сооружение своего перегона «Ирина» должна ближе к октябрю.

КСТАТИ

Три станции Люблинско-Дмитровской линии метро планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. После открытия «Физтех» станет самой северной станцией Московского метрополитена.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Впервые станция с названием «Физтех» появилась на схемах метрополитена на серой ветке в 1996 году в результате первоапрельской шутки студентов МФТИ.

ЦИФРА

2.3 километра составляет протяженность подземной трассы между «Лианозово» и «Физтехом».