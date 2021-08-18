Как проект «Московское долголетие» работает во время пандемии

Москвичи Екатерина Воловикова и Игорь Антипов занимаются скандинавской ходьбой / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Активный образ жизни ведут многие пенсионеры. В рамках проекта«Московское долголетие» они посещают занятия по йоге, танцам, скандинавской ходьбе.

Пандемия коронавируса изменила формат работы проекта. И уже более 12 тысяч человек подали заявки через портал mos.ru для участия в занятиях проекта онлайн.

— В пандемию цифровые сервисы стали неотъемлемой составляющей жизни для людей всех возрастов. Коронавирус внес свои коррективы и диаметрально изменил принцип работы нашего проекта. В кратчайшие сроки мы адаптировали работу «Московского долголетия» под условия новой реальности, — говорит министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Он напомнил, что в апреле прошлого года стартовали онлайн-занятия и в дистанционном формате стали проводиться самые разные мероприятия — творческие фестивали, чемпионат по компьютерному многоборью и другие. И отказываться от них не планируют.

— Теперь мы планируем продолжать развивать свои цифровые сервисы, чтобы проект стал еще доступнее для москвичей, — отмечает Стружак.

Кстати, чаще всего дистанционно участники проекта занимаются изучением английского языка. Также в числе самых популярных онлайн-активностей адаптивная и тонизирующая гимнастика и ландшафтный дизайн.

Татьяна Кареева выполняет асану с другими участниками занятия / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Евгений Стружак отметил, что главная задача проекта — помочь старшему поколению больше общаться между собой, раскрыть свой потенциал, улучшить здоровье. Например, сейчас очные занятия возобновились на свежем воздухе, правда, с некоторыми ограничениями. Посещать их могут только вакцинированные или переболевшие горожане, у которых есть QR-код.

Кстати, одним из самых популярных направлений программы остается скандинавская ходьба. Ее выбирают 25 процентов участников проекта. В том числе и один из активистов проекта Игорь Антипов.

— Ходьба, прогулки на свежем воздухе положительно влияют на здоровье. Я заметил это на себе лично, поэтому, помимо «Московского долголетия», еще и сам без палок прохожу каждый день по десять километров, — рассказывает Игорь Ан типов.

Кроме этого, именно благодаря проекту москвич обрел много новых хороших друзей и знакомых.

В свою очередь, преподаватели «Московского долголетия» отмечают, что спортивные занятия с палками для скандинавской ходьбы способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, всех групп мышц, нормализации давления, обмена веществ, а также положительно влияют на когнитивные способности. Кроме того, тренировки почти не имеют противопоказаний, а возрастной диапазон участников варьируется от 55 лет до 80+.

— Уникальность этого направления заключается в том, что в одном движении задействовано около 90 процентов мышц. Во время занятия у учеников старшего поколения укрепляются мышцы спины, суставы, улучшается лимфоток, пропадают хрусты, уходят боли в спине, улучшается осанка, за счет аэробной нагрузки идут восстановительные процессы в организме. Еще это вид физической активности, который подходит для любого возраста, каждый выбирает наиболее комфортный для себя темп и нагрузку, — отмечает преподаватель проекта, национальный тренер Международной федерации INWA Александр Мамонтов.

ЦИФРА

70% участников проекта «Московское долголетие» прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и могут посещать занятия на свежем воздухе.