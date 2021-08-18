Дорогу трамваю

Проект реконструкции депо имени Баумана. После ремонтных работ оно будет занимать 68 тысяч квадратных метров и сможет обслуживать трехсекционные низкопольные трамваи нового поколения / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Депо имени Баумана реконструируют: обновится внешний вид его зданий, их оснащение, а еще здесь появится корпус, где сотрудники смогут заняться спортом и отдохнуть.

Трамвай — удивительный вид транспорта, одновременно сочетающий в себе архаичность и инновации. С распространением автобусов и такси трамваи стали восприниматься как ограниченный транспорт. Но по прошествии времени, когда мегаполис столкнулся с такими вызовами, как пробки и экология, трамвай вновь поднялся наверх в иерархии транспортной инфраструктуры.

Поэтому городские власти сегодня обновляют подвижной состав, закупают современные вагоны, ремонтируют депо.

Масштабное обновление ждет трамвайное депо имени Н. Э. Баумана. Оно открылось 1 ноября 1933 года в Ростокине и носило название района до 1937 года, когда оно получило имя Николая Баумана.

Ранее депо содержало трамвайные вагоны семейства 71–619 и 71–623–02. Сейчас парк подвижного состава включает в себя современные отечественные вагоны «Витязь-М» и служебную технику.

Обновление депо имени Баумана будет масштабным. В комплекс не только поставят новое оборудование для эксплуатации трамваев, но и обновят внешний облик зданий.

— Согласно проекту, согласованному Москомархитектурой, комплекс из восьми зданий объединят общими стилистическими решениями и колористикой индустриального дизайна. Прообразом послужил трамвайный вагон: за основу взят белый цвет, также добавлены акцентные вставки из рыжеватых керамических плиток и цоколь из серого гранита. Стилизованные «составы» выполнят из алюминиевых кассет, — рассказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект реконструкции трамвайного депо имени Н. Э. Баумана / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Единый индустриальный стиль не означает, что все здания будут, как под копирку. Кузнецов подчеркнул, что архитектурный облик каждого корпуса будет «гармонично идентифицирован в соответствии с функциональным назначением».

Общая площадь депо на Сельскохозяйственной улице после модернизации составит около 68 тысяч квадратных метров. Депо сможет обслуживать трехсекционные низкопольные трамваи нового поколения.

По проекту планируют реконструировать производственный корпус с административно-бытовой частью и котельной, построить новый административный корпус, физкультурно-оздоровительный центр, складской корпус, мойку, насосную станцию, а также две проходные со стороны Сельскохозяйственной улицы и улицы Сергея Эйзенштейна.

В двухэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе водители трамваев смогут отдохнуть после ночных смен. Здание разделят на несколько зон: непосредственно спортивную, где разместят тренажерный, теннисный и бильярдный залы, тренерские и душевую, столовую на 40 мест с кухней, гараж, бельевую и комнаты для сна.

Реконструкция ведется и в трамвайном депо имени Петра Апакова — старейшем в столице. Его здание построили в 1909 году, а последний крупный ремонт провели в начале 60-х годов. Депо имени Апакова адаптируют для современных односекционных и трехсекционных трамваев, которые планируют вывести на маршруты в 2023 году.

КСТАТИ

К 2035 году на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы должны появиться 178 километров трамвайных путей и 600 остановок. Для обслуживания всей этой инфраструктуры построят три крупных трамвайных депо.