Дорогу трамваю
Депо имени Баумана реконструируют: обновится внешний вид его зданий, их оснащение, а еще здесь появится корпус, где сотрудники смогут заняться спортом и отдохнуть.
Трамвай — удивительный вид транспорта, одновременно сочетающий в себе архаичность и инновации. С распространением автобусов и такси трамваи стали восприниматься как ограниченный транспорт. Но по прошествии времени, когда мегаполис столкнулся с такими вызовами, как пробки и экология, трамвай вновь поднялся наверх в иерархии транспортной инфраструктуры.
Поэтому городские власти сегодня обновляют подвижной состав, закупают современные вагоны, ремонтируют депо.
Масштабное обновление ждет трамвайное депо имени Н. Э. Баумана. Оно открылось 1 ноября 1933 года в Ростокине и носило название района до 1937 года, когда оно получило имя Николая Баумана.
Ранее депо содержало трамвайные вагоны семейства 71–619 и 71–623–02. Сейчас парк подвижного состава включает в себя современные отечественные вагоны «Витязь-М» и служебную технику.
Обновление депо имени Баумана будет масштабным. В комплекс не только поставят новое оборудование для эксплуатации трамваев, но и обновят внешний облик зданий.
— Согласно проекту, согласованному Москомархитектурой, комплекс из восьми зданий объединят общими стилистическими решениями и колористикой индустриального дизайна. Прообразом послужил трамвайный вагон: за основу взят белый цвет, также добавлены акцентные вставки из рыжеватых керамических плиток и цоколь из серого гранита. Стилизованные «составы» выполнят из алюминиевых кассет, — рассказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Единый индустриальный стиль не означает, что все здания будут, как под копирку. Кузнецов подчеркнул, что архитектурный облик каждого корпуса будет «гармонично идентифицирован в соответствии с функциональным назначением».
Общая площадь депо на Сельскохозяйственной улице после модернизации составит около 68 тысяч квадратных метров. Депо сможет обслуживать трехсекционные низкопольные трамваи нового поколения.
По проекту планируют реконструировать производственный корпус с административно-бытовой частью и котельной, построить новый административный корпус, физкультурно-оздоровительный центр, складской корпус, мойку, насосную станцию, а также две проходные со стороны Сельскохозяйственной улицы и улицы Сергея Эйзенштейна.
В двухэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе водители трамваев смогут отдохнуть после ночных смен. Здание разделят на несколько зон: непосредственно спортивную, где разместят тренажерный, теннисный и бильярдный залы, тренерские и душевую, столовую на 40 мест с кухней, гараж, бельевую и комнаты для сна.
Реконструкция ведется и в трамвайном депо имени Петра Апакова — старейшем в столице. Его здание построили в 1909 году, а последний крупный ремонт провели в начале 60-х годов. Депо имени Апакова адаптируют для современных односекционных и трехсекционных трамваев, которые планируют вывести на маршруты в 2023 году.
КСТАТИ
К 2035 году на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы должны появиться 178 километров трамвайных путей и 600 остановок. Для обслуживания всей этой инфраструктуры построят три крупных трамвайных депо.