Реновация набирает обороты: подводим итоги четырех лет работы по переселению москвичей из старого жилья в новые дома

Александр Горшков с женой и дочкой рады новой квартире / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Четыре года назад, 3 августа 2017 года, мэром Москвы Сергеем Собяниным была утверждена программа реновации жилищного фонда. В каких районах столицы сейчас идет активная реализация программы реновации — в материале «Вечерней Москвы».

Как сообщили в Департаменте строительства Москвы, новые квартиры уже получили более 36,3 тысячи человек, еще около 10 тысяч жителей старых домов готовятся к новоселью. До конца 2024 года еще более 170 тысяч москвичей должны переехать в новое жилье — более чем в 290 домов.

Север

Северный округ столицы — один из лидеров по количеству жителей, которые получат новые квартиры по программе реновации.

— Программа реализуется в семи районах, здесь строится 17 объектов жилой площадью более 200 тысяч квадратных метров, а с начала программы уже введено 20 домов, — уточнили в пресс-службе Департамен та строительства столицы. В начале августа получено разрешение на ввод новостройки в районе Головинский на улице Смольной, 21а. В доме 165 квартир, две оборудовали для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника. В доме есть системы охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдение. Переселение скоро начнется.

Всего же в округе передано под заселение 18 домов, в том числе 6 — в этом году. Новые квартиры получат 109 тысяч жителей, которые проживают в 514 домах. Подобраны 65 стартовых площадок.

Ул. Базовская, 17 / Фото: Департамент строительства города Москвы

Запад

По программе реновации на западе города построено уже 20 домов. В начале года была сдана новостройка в районе Солнцево на улице Щорса, дом 15, и с 1 июля сюда уже переезжают 180 семей — 523 жителя домов, расположенных рядом в Боровском проезде. На всей территории и в здании создана безбарьерная среда. На первом этаже с витражным остеклением расположены технические и офисные помещения.

Дом оснащен умными приборами учета воды, тепла и электричества. Жильцы отмечают, что комнаты очень светлые и уютные, из больших окон открывается шикарный вид. Рядом — школа, поликлиника, магазины.

А всего в округе уже расселены и снесены 13 ветхих домов, еще 8 ожидают демонтажа. В ЗАО в программу реновации вошло 559 домов, где проживают 105 тысяч человек. Переселение 25,5 тысячи из 132 домов планируется начать уже в первом этапе программы, из них начато переселение из 41 дома более 7 тысяч жителей.

Пр-т Вернадского, вл. 12б / Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Юг

Этот округ стал одним из первых, где стартовал переезд в новостройку на Судостроительной улице в Нагатинском Затоне. Всего в округе в программу вошли 378 домов площадью более 1,3 миллиона квадратных метров.

Подобрана 51 стартовая площадка, до 2024 года планируется начать переселение более 16 тысяч человек.

Переезды начались недавно в седьмом по счету районе в округе — Бирюлеве Восточном. В новостройку на улице Загорьевской, дом 2, корпус 1, переезжают жители трех домов — № 3, 4 и 5 в поселке Загорье. В новом доме 108 квартир, первый этаж приспособлен под общественные нужды. Новое жилье в районе получат жители 17 домов, в которых проживают 1,9 тысячи человек. Всего на юге столицы под заселение передано семь домов в районах Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное и Восточное и Чертаново Южное. 2,5 тысячи жителей из 23 зданий находятся в стадии переезда или уже завершили его.

Кроме этого, в Даниловском, Донском, Москворечье-Сабурове, НагатинеСадовниках и Нагорном находятся 24 сохраняемых здания, их реконструируют.

Ул. Гаражная, вл. 3 / Фото: Пресс-служба фонда реновации

Восток

Среди лидеров по количеству проектируемых и строящихся объектов по реновации — Восточный округ.

Здесь уже сдано 18 новостроек. В прошлом месяце под заселение были переданы три дома: два в Перове и один — в Восточном Измайлове.

В новостройку на улице Плеханова, 18, в Перове переселяются жители из двух пятиэтажек на улице Плющева, дом 9, корпуса 1 и 2. Еще в один стартовый дом № 30 на 2-й Владимирской улице переедут более 146 семей из пятиэтажек на 2-й Владимирской улице, дом 30, корпус 1, и дом 28, корпус 1.

В районе Восточное Измайлово жители пятиэтажек на Измайловском бульваре, дом 71/25, корпуса 1 и 3, получат новые квартиры в новостройке на 15-й Парковой улице, дом 27/1. Всего в Восточном округе в программу включено 1062 дома общей площадью более 3,4 миллиона квадратных метров.

Ул. Молодогвардейская, 44 / Фото: Пресс-служба фонда реновации

Новая Москва

Активно реализуется программа реновации и в Новой Москве. Первые жители переехали в новые дома 21, корпус 1, и 9, корпус 1, в поселке Шишкин Лес в 2020 году.

В прошлом месяце было завершено строительство двух жилых корпусов в Троицке в микрорайоне Солнечный, улица Академика Черенкова, дома 15 и 17. На фасадах применили стилизованные элементы, перекликающиеся с фасадами соседних домов. В Троицком округе в программу включено 124 дома, общая жилплощадь составляет 170 тысяч квадратных метров. Здесь построят образовательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, поликлинику, дом культуры — всю необходимую инфраструктуру.

Для переселения подобрано восемь стартовых площадок. До конца года переселение начнется для жителей 18 домов из поселений Мосрентген и Сосенское Новомосковского округа. Для них завершили возведение пяти новостроек в 24-м квартале Мосрентгена. Всего же в ТиНАО новые квартиры получат жители 251 дома. Для строительства новых домов утверждено 13 стартовых площадок.

Ул. Бауманская, вл. 47/1 / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы:

— Программа реновации жилья в Москве, утвержденная в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным, набирает обороты. С момента старта программы уже построено 137 домов, переселены более 36,3 тысячи человек. В стадии строительства и проектирования находятся еще более 300 домов, и ежегодно темпы реализации программы реновации будут расти.Но программа — это не только возможность переехать в новое комфортное жилье, но и формирование современной качественной городской среды, где будет создано пространство для комфортного проживания, отдыха и работы. А за счет формирования публичных пространств, в частности — бульваров, рекреационных зон, улиц, проездов, — в районах улучшится доступность школ, детских садов, поликлиник, спортивных сооружений, остановочных пунктов общественного наземного транспорта и других объектов инфраструктуры.

Докупаем метры Жилплощади

Участники программы реновации могут приобрести за доплату квартиру большей площади и (или) с большим числом комнат по сравнению с предоставляемым жильем, либо еще одну или несколько квартир, при этом суммарная общая площадь квартир не должна превышать ста квадратных метров.

Такая возможность есть однократно, а право возникает в момент переезда или в течение двух лет со дня регистрации права собственности на равнозначное жилье. Недвижимость реализуется по рыночной стоимости со скидкой 10 процентов. Приобретение возможно при наличии соответствующих квартир в собственности Фонда реновации. Формула расчета размера доплаты и точный порядок действий размещены на сайте Фонда реновации в разделе «Приобретение жилья», здесь же — база всех доступных квартир с планировочными решениями. Для покупки дополнительных метров в течение 30 дней с даты получения проекта договора необходимо оформить письменное заявление в офисе Фонда реновации. Первоочередным является предоставление жителям равнозначных квартир, поэтому перечни квартир на докупку формируются уже после предоставления равнозначных квартир.

Школьник Ярослав Азаров переехал со своей семьей в новый дом на Судостроительной. Многие новоселы докупили здесь метры / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Если в момент переезда участники программы не воспользовались таким правом, то в течение двух лет в дополнение к уже оформленному в собственность равнозначному жилью можно приобрести еще одну квартиру, причем ее общая площадь не должна превышать 100 квадратных метров, и находиться она может в доме, построенном по программе реновации в любом районе Москвы. Платить можно и собственными, и кредитными средствами, а также за счет средств материнского капитала или иных не запрещенных законодательством РФ источников.

Более 20 процентов тех, кто приобрел квартиры за доплату, воспользовались ипотекой.

В Московский фонд реновации уже подано 1274 заявки на приобретение дополнительных «квадратов» в новых домах, из них 341 обращение — в течение двух лет после получения новых квартир. Всего заключено 1182 договора. Интерес москвичей к покупке большей жилплощади учитывается уже во время проектирования. Реализовать право на докуп метров можно только со старта переселения, когда будет готов проект договора на новую квартиру: с этого момента начинается 30-дневный срок личной подачи заявления в Фонд реновации.

КСТАТИ

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Топ-5 самых интересных зданий программы

Ул. Базовская, 17

Новостройка в районе Западное Дегунино уже введена в эксплуатацию и готовится принимать жильцов. Это 8-секционное здание с переменной этажностью 15–16 этажей, возведенное по индивидуальному проекту. Для внешней отделки применили систему рельефных вентилируемых фасадов с облицовкой бетонными плитками, фасадными кассетами из профилированного оцинкованного листа и керамогранитом под дерево. Всего было использовано 11 видов облицовки.

Пр-т Вернадского, вл. 12б

В районе Раменки утвержден дизайн-проект нового здания. Фасады выполнят в светло-сером и белом цвете, на торцах их разбавят полосы красного оттенка. Для отделки используют натуральный камень двух видов (габбро с матовой фактурой темно-серого цвета с вкраплениями, а также светлый осетинский доломит), алюминий и стекло. Для создания единого облика новостройки на фасадах установят корзины для размещения кондиционеров с декоративными экранами.

Ул. Гаражная, вл. 3

В районе Соколиная Гора началось строительство жилого дома. Новостройка представляет собой двухсекционное здание по индивидуальному проекту с подземной парковкой. Двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты позволят создать комфортный микроклимат и повысить теплосберегающие свойства дома, а также снизить затраты на отопление. В здании установят поквартирные станции отопления, также имеется возможность установки термостата с функцией автоматического (программируемого по времени) управления системой отопления.

Ул. Молодогвардейская, 44

Дом с оригинальной отделкой в районе Кунцево примет новоселов уже в этом году. Фасады облицованы керамогранитом в бежевых тонах, яркий акцент — насыщенно желтые, цвета солнца фасадные стальные металлокассеты. Новостройку оборудовали современными автоматическими системами, которые проследят за порядком и безопасностью. Все необходимые объекты социальной инфраструктуры — магазины, аптеки, поликлиника, школы и детские сады — располагаются в 5–10 минутах ходьбы от здания.

Ул. Бауманская, вл. 47/1

Дом возводится в Басманном районе. Перед архитекторами стояла непростая задача — органично вписать современное здание в историческую застройку. Изюминку дому придадут секции переменной этажности и арочные окна, фасады облицуют лаконичной клинкерной плиткой черного, белого и серого цвета. Проект был удостоен в 2020 году Архитектурной премии Москвы «Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарт-класса».