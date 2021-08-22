Сергей Собянин: Откроем еще несколько флагманов

Мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель флагманского офиса «Мои документы» на юге столицы Наталья Кудряшова (вторая справа) и сотрудницы центра (слева направо) Ирина Фадеева, Маргарита Кимяева, Екатерина Гончарова, Ольга Зоткина, Алевтина Ковдря, Юлия Пряжникова, Екатерина Гераськина и Алена Меркулова на открытии флагмана / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

22 авгусса, в воскресенье, мэр Москвы Сергей Собянин на своих страницах в соцсетях рассказал о работе центров госуслуг «Мои документы». Первый обновленный офис открылся для посетителей ровно десть лет назад.

Сегодня офисы «Мои документы» работают в каждом районе. В одном месте жители могут получить более 280 госуслуг, из которых 98 процентов предоставляются по экстериальному принципу, то есть независимо от места регистрации человека.

— Открытие первого офиса «Моих документов» стало революцией в сфере госуслуг, — написал Сергей Собянин. — Горожане не могли поверить, что многие документы теперь можно получить в одном окне и больше не придется стоять в диких очередях, идти на поклон к чиновникам.

Все для людей

За десять лет сотрудники столичных центров «Мои документы» оказали почти 200 миллионов госуслуг. Из них самые популярные — предоставление информации жилищного учета, оформление социальной карты и регистрация граждан России. При этом перечень услуг постоянно растет. В этом году, например, в центры «Мои документы» перевели услуги загсов. Кроме того, к сотрудникам офисов теперь можно попасть на видеоконсультации.

Помимо 133 районных центров, в городе работают Дворец госуслуг на ВДНХ и шесть флагманских офисов.

— Во флагманах есть все, включая техосмотр машин и регистрацию индивидуальных предпринимателей, — уточнил Собянин. — Можно приходить с детьми: есть игровые уголки, кафе и комнаты для мам с ребенком. В будущем откроем еще несколько флагманов в точках притяжения горожан.

В своей работе сотрудники центров госуслуг опираются на принцип «искреннего сервиса». К каждому посетителю они ищут индивидуальный подход, решают вопросы, опираясь на его интересы.

— Конечно, самое важное звено в «Моих документах» — сотрудники, — поблагодарил специалистов за работу мэр. — Именно вы заслужили высокую оценку от горожан за улыбки, доброжелательность и спокойствие.

Торговля нового формата

Десять лет назад в Москве также начали возрождать ярмарочную торговлю.

— Мы ограничили продажу промтоваров и дали места реальным сельхозпроизводителям, — напомнил Сергей Собянин. — Начали принимать заявки на ярмарки выходного для через портал госуслуг. Процедура выделения мест стала четкой и прозрачной.

А с 2016 года в столице строят круглогодичные торговые павильоны. Сейчас все они объединены брендом «Московские ярмарки». Всего в городе 50 павильонов круглогодичных ярмарок. У каждого из них оригинальный дизайн, но неизменным остаются комфортные условия, созданные для продавцов и посетителей.

Места фермеры получают бесплатно. Таким образом, у жителей есть возможность купить свежие продукты по доступным ценам.

— До конца года откроем еще семь круглогодичных ярмарок, — сообщил Собянин.

Уютные районы

Также мэр в соцсетях рассказал о благоустройстве города по программе «Мой район». Эксперты, работая над проектами, учитывают пожелания местных жителей.

— Теперь недостаточно поставить во дворе или сквере лавочку и качели. Надо сделать так, чтобы всем поколениям было чем заняться, — подчеркнул Сергей Собянин. — Везде должны быть яркие городки для детей, скейт-площадки и воркаут-комплексы для молодежи, сквер и дорожки для старшего поколения.

По такому принципу уже преобразили, например, междворовые территории на улицах Новаторов, Обручева, Саморы Машела в Обручевском районе.

Сквер с детскими площадками сделали на месте пустыря в Отрадном. А в Крылатском привели в порядок южную часть Осеннего бульвара. Уютные общественные пространства, по словам мэра, появятся в каждом районе.

ЦИФРА

97 процентов посетителей центров госуслуг «Мои документы» довольны качеством их работы. Офисы открыты семь дней в неделю.

КСТАТИ

До конца года на Киевском направлении железной дороги откроют новые станции «Аминьевская» и «Минская», сообщил Сергей Собянин в соцсетях. Они войдут в состав МЦД-4. Пассажиры смогут пересесть на одноименные станции метро. Всего на МЦД-4 будет 18 пересадок. Полностью их запустят до 2024 года.