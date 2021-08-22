Станцию метро решено сделать максимально компактной

Руководитель строительства компании-подрядчика Владимир Малеев осматривает станционный комплекс «Мичуринского проспекта» Большого кольца / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В субботу,21 августа, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев осмотрел ход работ на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро.

Протяженность отрезка составляет 7,7 километра. Здесь разместятся четыре станции, основные строительные работы на которых завершатся к концу года.

— На всех станциях ведутся архитектурно-отделочные работы и присоединение станционных комплексов к городским наружным сетям, — сообщил заммэра. — Тоннели на участке пройдены. В настоящий момент щит «Эсмина» ведет строительство ветки в депо «Аминьевское».

Одна из самых необычных станций на участке — «Мичуринский проспект». Она строится в стесненных условиях. Из-за этого проектировщики приняли решение перекомпоновать станцию, сделав ее семиэтажной, что позволило уменьшить занимаемую площадь.

— Также приступили к благоустройству территории на улице Удальцова, — рассказал о ходе работ на этой станции Андрей Бочкарев.

По созданию транспортно-пересадочного узла монолитные работы завершены полностью — сейчас ведется примыкание ко входу станции «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии.

Соединение улиц

Андрей Бочкарев рассказал о ходе реконструкции СтароРублевского путепровода.

Благодаря новому проекту ранее не связные между собой улицы Герасима Курина и Ивана Франко соединят между собой.

— Готовность объекта составляет более 30 процентов, — отметил заммэра. — В ходе реконструкции будет построено и реконструировано около двух километров дорог, в том числе построят две эстакады — съезды с путепровода: один на Северный дублер Кутузовского проспекта, другой — на улицу Герасима Курина и Рублевское шоссе.

Сейчас ведутся работы по строительству опор направленного съезда с Рублевского шоссе на дублер и путепровода тоннельного типа на пересечении с улицей Герасима Курина. Также продолжается реконструкция старого путепровода.

— Запустить движение по обновленному участку планируем в третьем квартале 2022 года, — заявил Андрей Бочкарев.

Расширение стадиона

Также заммэра рассказал о ходе работ на стадионе «Москвич» в Текстильщиках. На обновленном стадионе можно будет проводить городские соревнования по футболу и легкой атлетике. На футбольном поле уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева.

На стадионе создадут секторы для прыжков с шестом, в длину, в высоту, а также для бега с препятствиями и легкоатлетическое ядро.

— На стадионе уже смонтированы мачты освещения, полностью сделаны внутренние и наружные инженерные сети, — отметил Андрей Бочкарев. — Продолжаются отделка трибун, устройство порогов покрытия футбольного поля, тренировочного сектора и благоустройство. Общая готовность объекта составляет около 65 процентов.