Создавал облик столицы: 120 лет со дня рождения Дмитрия Чечулина

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В августе исполнилось 120 лет со дня рождения архитектора Дмитрия Чечулина, который создал многие станции столичного метро.

Дмитрий Чечулин получил образование и начал работать уже при советской власти. В отличие от мастеров, признанных еще до революции, таких как Щусев, Фомин, сверстникам Чечулина не нужно было переступать через свои эстетические идеалы, устремления, поскольку социалистический реализм стал для них питательной средой. Заметили Чечулина в 1931 году. Поданный им и Анатолием Жуковым проект Дворца Советов был отмечен государственной комиссией, а архитекторы сразу вошли в обойму востребованных.

— Во время строительства первых очередей метро Дмитрий Чечулин спроектировал станции «Комсомольская» и «Киевская». В соответствии с задачей партии: «строить красивые станции», обе получились богато декорированными. Облицованные мрамором, гранитом, украшенные майоликовыми панно, рельефами с использованием национальных или символических мотивов. Также Чечулин работал над вестибюлями станций «Охотный Ряд» и «Динамо», — рассказал историк метро Петр Новиков.

В 1945 году Дмитрий Чечулин был назначен главным архитектором Москвы. Он оказался одним из тех людей, которые сформировали послевоенный облик столицы и знаменитые «сталинские высотки». Проекты этих зданий были готовы весной 1949 года, безо всяких конкурсов. Чечулину достались проекты жилого дома на Котельнической набережной (совместно с Андреем Ростковским) и административное здание в Зарядье.

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— Истинно пролетарский архитектор, он умел угадывать желание заказчика и находить признание власти. Его постройки и сейчас во многом определяют облик Москвы, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович.

В 1958 году архитектор создал проект гостиницы «Россия», рассчитанной на 5 тысяч человек. Последней крупной работой Дмитрия Чечулина стал Дом Советов РСФСР, а ныне Дом правительства России на Краснопресненской набережной, за проектирование и строительство которого архитектора отметили Ленинской премией.

КСТАТИ

В 1960 году Чечулин предложил и реализовал проект открытого плавательного бассейна «Москва» вместо котлована, оставшегося после прекращения строительства Дворца Советов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Проект Дома правительства очень напоминает предложенный Чечулиным еще в 1930-е годы проект Дома авиаторов, который так и не был построен.

ЦИФРА

3 Сталинских и одной Ленинской премии был удостоен Дмитрий Чечулин за свои проекты.