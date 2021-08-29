Фестиваль завершили концерт и легкоатлетический забег

Участники забега в рамках фестиваля «Лица района» Александра Морозова и Игорь Мирошниченко / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В выходные, 28 и 29 августа, в Юго-Западном округе столицы прошел семейный фестиваль «Лица района». Гостей и участников мероприятия ждала интересная и насыщенная досуговая программа.

Фестиваль «Лица района» проходит каждые выходные в разных округах Москвы на протяжении трех недель. Благодаря этому мероприятию местные жители могут не только познакомиться с инфраструктурой района, но и узнать о нем что-то новое.

В минувшее воскресенье фестиваль прошел в на юго-западе столицы, на территории парка в пойме реки Битца. Помимо прекрасной природы, которая окружала гостей мероприятия, организаторы подготовили большую спортивную программу, а также разнообразные познавательные мастер-классы. А для любителей активного образа жизни проводились фитнес-тренинги. Кстати, их проводили участники программы «Лица района» прошлых лет, которые сейчас успешно реализуют свои идеи по улучшению городской жизни. Например, одним из самых популярных стал мастер-класс по оказанию первой помощи.

— Я пришла на фестиваль, чтобы хорошо провести время в кругу друзей и знакомых, на природе. А еще позаниматься спортом, пообщаться с профессиональными тренерами. И тут выяснила для себя, что «Лица района» — это целая проектная программа. С большим удовольствием послушала активных участников этого фестиваля прошлых лет. К примеру, меня увлекла лекция про оказание первой помощи, потому что там не только говорили и показывали практические вещи, но и много времени уделяли психологической поддержке. Это было очень любопытно, — рассказывает участница фестиваля Лида Фадеева. — Сейчас я тоже захотела присоединиться к проекту, у меня уже есть несколько полезных идей.

На фестивале можно было пройти квест «Узнай свой район» с вопросами по истории и географии округа. А для тех, кто не мыслит выходной без хорошей пробежки, организовали забег на три километра.

— Я поклонница бега и считаю замечательным, что власти проводят такие мероприятия в округах, — говорит еще одна участница Александра Морозова.

«Лица района» завершился концертом и торжественным вручением призов победителям конкурсов и состязаний.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Луценко, директор Московского агентства реализации общественных проектов:

— Наши фестивали в округах — это настоящие праздники для всей семьи. Каждый участник получает пользу для своего здоровья, возможность стать частью сообщества активных жителей города Москвы и предложить свои идеи по улучшению жизни в районах столицы.