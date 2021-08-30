Сергей Собянин: Школы готовы к новому учебному году

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа), директор школы № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева Мария Андрианова и старшеклассники учебного заведения осмотрели актовый зал нового школьного корпуса / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В понедельник, 30 августа, в преддверии Дня знаний, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу в поселке Коммунарка и дал старт работе терапевтическому корпусу в крупном медицинском кластере в Сколкове.

Уже завтра полтора миллиона школьников и дошколят пойдут в образовательные учреждения столицы — их будут ждать просторные светлые кабинеты с партами, на которых заранее разложены учебники. Столичные педагоги стараются создать особую атмосферу, которая сделала бы День знаний особым, торжественным и запоминающимся праздником. Свою лепту в это внесли и строители, вовремя сдавшие несколько современных учебных зданий.

Сергей Собянин, побывав в Новой Москве за два дня до старта учебного года, отметил: особое внимание власти уделяют современным жилым микрорайонам. Они должны быть обеспечены инфраструктурой, включая детсады и школы. Примером может стать поселок Коммунарка, где на улице Сосенский Стан свои двери открывает школа № 338. Четырехэтажное здание оснащено по последнему слову техники: здесь есть кабинеты со своим оборудованием, удобное спортивное ядро во дворе и даже музей военно-патриотического воспитания школы, которая носит имя Героя Советского Союза Александра Авдеева — летчика-фронтовика, участника Великой Отечественной войны.

— Первоклассная и современная школа. Одна из лучших. Надеюсь, что дети и педагоги по достоинству оценят ее, — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что власти и инвесторы продолжают серьезную работу по организации образовательных учреждений в Новой Москве, где раньше наблюдался дефицит учебных и дошкольных учреждений.

— За последние десять лет мы построили в Москве свыше 430 новых школ и детских садов. Каждая пятая новостройка — в бурно развивающихся Троицком и Новомосковском округах, — сказал мэр.

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Также вчера Сергей Собянин осмотрел новые объекты Международного медицинского кластера в Сколкове: терапевтический корпус израильской клиники «Хадасса» и парк «Исцеляющие сады», а также принял участие в подписании соглашения с будущим резидентом столичного медцентра — французской клиникой «Сан Шарль».

— В сентябре исполнится три года со дня открытия диагностического центра «Хадасса» — первой клиники медкластера, — отметил мэр. — Завершено строительство стационара со специализацией на лечении онкологических заболеваний. Параллельно в Сколкове идет строительство еще ряда объектов, в том числе многофункционального медицинского центра, в котором будут работать несколько клиник.

Один из будущих проектов реализуют с ортопедической клиникой из Франции. Мэр отметил, что международные практики важны здесь, в России, а сам кластер востребован пациентами. Его строительство позволяет привлечь в страну лучшие медицинские компании, проводить дополнительное обучение российских врачей, расширить научные исследования и разработки в области новых технологий и фармацевтики. Всего здесь планируется открыть 10–15 медучреждений разных стран.

Также вчера Сергей Собянин через соцсети поздравил московскую сборную, которая второй год подряд стала абсолютным чемпионом IX конкурса молодых профессионалов WorldSkills Russia.

— Наши ребята завоевали 236 медалей, из них — 160 золотые! — сообщил мэр.

КСТАТИ

В понедельник, 30 августа в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве одна из лучших среди регионов страны. Власти фиксируют падение уровня заболеваемости и госпитализаций. Тем не менее надо настороженно относиться к предстоящему осенне-зимнему периоду и беречь свое здоровье.