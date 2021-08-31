Андрей Бочкарев: Строительство общественно-рекреационного комплекса у метро «Белорусская» завершат в 2023 году

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Общественно-рекреационный комплекс с переходами, офисами и магазинами к 2023 году свяжет станцию метро «Белорусская» и инфраструктуру Белорусского вокзала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра отметил, что комплекс станет частью большого транспортно-пересадочного узла. Московские власти ожидают, что создание комплекса приведет к улучшению пешеходного трафика, а строительство даст столице около тысячи новых рабочих мест.

— Строительство планируется завершить в 2023 году — уточнил Бочкарев.

Общая площадь здания составит около 22 тысяч квадратных метров, спроектировано три входа — два со стороны площади Тверская Застава и один — со стороны улицы Грузинский Вал. Здания вестибюля метро и вокзала визуально соединит стеклянный витраж.

В здании разместятся пешеходные зоны, которые будут пересекаться в атриуме, места для отдыха, магазины, сервисные центры, офисы, рестораны и кафе. Кроме того, посетители смогут попасть на крышу здания, добавил Бочкарев.

Ранее заммэра заявлял, что в столице наблюдается дефицит профессионалов в строительной отрасли из-за большого количества планируемых объектов, поэтому зарплаты в строительной сфере могут вырасти.