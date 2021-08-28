Андрей Бочкарев сообщил о росте уровня зарплат в столичной строительной сфере

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Уровень зарплат столичных специалистов строительной отрасли может вырасти. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в Москве, как и в других регионах страны, реализуется большое количество строительных проектов, — отметил заммэра.

По его словам, каждый из проектов требует от специалистов полной вовлеченности, однако дефицит профессионалов производственной и строительной отраслей в Москве все еще наблюдается.

В связи с этим в городе можно ожидать повышения уровня заработной платы для строителей.

Бочкарев добавил, что ранее в столице уже проводили индексацию зарплаты с целью привлечь специалистов, которые владеют строительным мастерством.

До этого глава Стройкомплекса сообщил, что в рамках реорганизации бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» в столичном районе Щукино создадут свыше тысячи новых рабочих мест.

По его словам, строительство новых объектов в городе не только превращает районы Москвы в современные кварталы, но и помогает создать в столице новые места для трудоустройства.

На территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» появится более 1,1 тысячи мест приложения труда за счет строительства объектов социальной инфраструктуры.