Андрей Бочкарев: На месте бывшей промзоны в Щукине создадут более тысячи рабочих мест

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино Карта всех событий

В рамках реорганизации бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» в столичном районе Щукино создадут свыше тысячи новых рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Комплексное развитие территорий позволяет давать вторую жизнь практически заброшенным городским участкам, — отметил заммэра.

По его словам, строительство новых объектов в городе не только превращает районы Москвы в современные кварталы, но и помогает создать в столице новые места для трудоустройства.

На территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» появится более 1,1 тысячи мест приложения труда за счет строительства объектов социальной инфраструктуры.

Генеральный директор компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова в свою очередь добавила, что в рамках договора комплексного развития территорий на месте бывшей промышленной зоны новые рабочие места появятся благодаря возведению школы, рассчитанной на 800 учеников, двух детских садов, пристроенной поликлиники и коммерческих объектов на первых этажах жилых зданий.

На северо-западе столицы реорганизуют четыре промзоны по проекту «Индустриальные кварталы». Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Речь идет о промзонах, которые расположены в столичных районах Хорошево-Мневники, Южное Тушино и Щукино. Их общая площадь превышает 93 гектара.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что проекты реорганизации промзон позволят создать 900 тысяч «квадратов» жилья, 540 тысяч кв. метров общественно-деловой застройки, а также 26 тысяч кв. метров производственных площадей.