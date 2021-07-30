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Четыре промзоны реорганизуют на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Город
Четыре промзоны реорганизуют на северо-западе Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Деловая улица, 12 Карта всех событий

На северо-западе столицы реорганизуют четыре промзоны по проекту «Индустриальные кварталы». Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о промзонах, которые расположены в столичных районах Хорошево-Мневники, Южное Тушино и Щукино. Их общая площадь превышает 93 гектара.

— Там появятся высокотехнологичные и экологически чистые производственные предприятия, общественно-деловая застройка, социальная инфраструктура, комфортные жилые дома. Градостроительный потенциал территорий составляет 1,5 миллиона квадратных метров, будет создано порядка 17,5 тысячи новых рабочих мест, — рассказал заместитель мэра.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что проекты реорганизации промзон позволят создать 900 тысяч «квадратов» жилья, 540 тысяч — общественно-деловой застройки, а также 26 тысяч квадратных метров производственных площадей.

— Уже известна дата окончания работ по одному из проектов: бывшая промзона «Октябрьское поле» полностью преобразится до конца 2026 года, — уточнил Прохоров.

На территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» появятся бизнес-центр, промышленный технопарк и жилые дома. Кроме того, на указанной территории построят объекты социальной инфраструктуры: два детских сада, школу и поликлинику.

Также в рамках проекта «Индустриальные кварталы» будет реорганизован Южный участок бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе. Площадь подлежащего реорганизации участка составляет более семи гектаров. Инвестиции в проект составят 10 миллиардов рублей.

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